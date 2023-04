Heute, 05:47h - 3 Min.

Ein neuer "Star Trek"-Film kommt. Wie verschiedene US-Medien, darunter "Variety", berichten, wird Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (60) die Hauptrolle in "Star Trek: Section 31" übernehmen. Bei dem Streaming-Film, der auf Paramount+ erscheinen wird, handelt es sich um ein Spin-off zur beliebten Serie "Star Trek: Discovery". Mit einem Start ist frühestens im kommenden Jahr zu rechnen.



Seit dem Jahr 2019 befand sich der "Discovery"-Ableger "Section 31" bei Paramount+ als Serienprojekt in der Entwicklung. Wie "Variety" meldet, thematisiert der angekündigte Streaming-Film Philippa Georgious Tätigkeit für den Sektion 31 genannten Geheimdienst innerhalb der Sternenflotte. Ziel der geheimnisumwobenen Spionage-Abteilung ist es, die Föderation im Schatten und mit unkonventionellen Methoden zu beschützen.

Kaiserin des Terranischen Imperiums in einem Spiegeluniversum

"Ich bin mehr als begeistert darüber, zu meiner 'Star Trek'-Familie und der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren", erklärte Yeoh in einem Statement. Die 60-Jährige, die für das Multiversums-Meisterwerk "Everything Everywhere All at Once" in diesem Jahr mit dem Academy Award als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet wurde, wirkte ab der ersten Episode aus dem Jahr 2017 in "Star Trek: Discovery" mit. Die Erfolgsserie begründete auf dem Streamingdienst Paramount+ (zuvor CBS All Access) das "Star Trek"-Serienuniversum im Streaming-Zeitalter neu.



In "Star Trek: Discovery" war Michelle Yeoh zunächst als Captain Philippa Georgiou zu sehen, die jedoch gleich zu Beginn von einem Klingonen erstochen wurde. Später tauchte sie als gleichnamige Kaiserin des Terranischen Imperiums in einem Spiegeluniversum wieder auf. Nach einem Putsch wurde sie gegen ihren Willen in das föderale Universum gebracht, wo ihre wahre Identität nicht bekannt werden durfte. Für kurze Zeit übernahm die Ex-Kaiserin das Kommando des Raumschiffs Discovery. Um den Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen zu beenden, wurde sie schließlich von Sektion 31 rekrutiert.

Georgiou hatte Sex mit einer Frau und einen Mann

Von vielen Fans wurde die dominante Figur der Philippa Georgiou, insbesondere ihre Beziehung zur Sternenflotten-Offizierin Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), als queer gelesen. In der ersten Staffel der Serie hatte sie sogar einen Dreier mit einer Frau und einem Mann vom Planeten Orion. Obwohl die Verführung dem Zweck diente, Informationen zu bekommen, wurde angedeutet, dass die einstige Imperatorin schon früher an nicht-heterosexuellen Erfahrungen Gefallen fand.



Der legendäre Dreier von Philippa Georgiou (Bild: Screenshot Paramount+)

"Variety" zufolge werden die Dreharbeiten zu "Star Trek: Section 31" noch 2023 beginnen. Ein Start des Streaming-Films dürfte nach dem Ende der Serie "Star Trek: Discovery" bevorstehen, wenngleich hier noch nichts offiziell bestätigt ist. Die fünfte und finale Staffel dieser Show soll zu Beginn des kommenden Jahres auf Paramount+ erscheinen (queer.de berichtete).



"Star Trek: Discovery" ist der bislang queerste "Star Trek"-Ableger. Mit Chef-Ingenieur Paul Stamets (Anthony Rapp) und Chef-Arzt Hugh Culber (Wilson Cruz) gehörte von Beginn an ein schwules Paar zur Besatzung (queer.de berichtete). Mit Gray (Ian Alexander) wurde in der dritten Staffel zudem ein trans Mann eingeführt und mit Adira (Blu del Barrio) eine nicht-binäre Figur (queer.de berichtete). Mit Commander Jett Reno (Tig Notaro) gibt es zudem eine lesbische Ingenieurin an Bord. (cw/spot)