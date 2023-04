Verlobung gelöst: Lars Steinhöfel muss Trennung verkraften

Heute, 07:01h 2 Min.

"Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (37) und Dominik Schmitt haben sich nach fünfeinhalb Jahren Beziehung getrennt. Lars Steinhöfels Management erklärte laut RTL, die Trennung sei von Dominik ausgegangen, er habe die Verlobung aufgelöst. Die beiden waren seit 2017 ein Paar, 2021 hatten sie sich verlobt.

Verlobung in Paris

Die Hochzeit war laut RTL angeblich für den 23. September geplant, was demnach der sechste Jahrestag des Paars gewesen wäre. Gemeinsam hatten die beiden 2021 die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" gewonnen – als erstes queeres Paar. Im selben Jahr haben sich Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt dann auch verlobt (queer.de berichtete).



Nicht mehr zusammen: Lars Steinhöfel (li.) und Dominik Schmitt (Bild: RTL / Stefan Menne)

In einem RTL-Interview verrieten sie damals, dass sie sich das Versprechen bei einem romantischen Paris-Trip vor dem Eiffelturm gegeben hätten. Schmitt sei dabei derjenige gewesen, der gefragt habe. Auch Kinderpläne wurden schon geschmiedet (queer.de berichtete).

Steinhöfel spielt seit 2005 Ingo "Easy" Winter

Lars Steinhöfel spielt seit 2005 in der RTL-Seifenoper "Unter uns" Ingo "Easy" Winter. 2014 outete sich der in Düsseldorf lebende Schauspieler als schwul (queer.de berichtete). Daraufhin fing auch seine "Unter uns"-Figur an, Gefühle für Männer zu entwickeln.



Das doppelte Coming-out führte zu teils scharfen Reaktionen: So gab es Berichte, dass Steinhöfel und sein Filmpartner bei Dreharbeiten wüst beschimpft wurden, als eine gleichgeschlechtliche Kussszene am Kölner Hauptbahnhof gedreht wurde (queer.de berichtete).



Bei "Unter uns" ist Steinhöfels Figur Easy übrigens schon verheiratet: RTL ließ das Paar angesichts des 25. Geburtstags der Show 2019 eine große Hochzeit veranstalten (queer.de berichtete). Dabei kam es freilich zu seifenoperartigen Komplikationen (queer.de berichtete). (cw/spot)