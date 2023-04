SPDqueer: CSD-Fördersumme "zu niedrig"

Der SPDqueer geht der Schritt der Landesregierung in Düsseldorf nicht weit genug

Heute, 10:43h 2 Min.

Die Arbeitsgemeinschaft SPDqueer begrüßt die Ankündigung der schwarz-grünen NRW-Landesregierung vom Dienstag, CSDs insbesondere auf dem Land künftig jährlich mit 145.000 Euro zu fördern. Allerdings sei die maximale Einzelförderung in Höhe von 5.000 Euro zu niedrig angesetzt. "Mittlerweile gibt es rund 30 der unterschiedlichsten CSD-Formate sowohl in den größeren Städten als auch im ländlichen Raum", erklärte Sascha Roncevic, der CSD-Koordinator des queeren SPD-Landesverbandes. "Als NRWSPDqueer wissen wir, dass das Geld gut angelegt ist. Aber wir wissen auch, dass angesichts der Inflation des letzten Jahres eine Fördersumme von maximal 5.000 Euro oft viel zu wenig sein wird."



Fabian Spies, der Landeschef der SPDqueer, sieht den Schritt der Landesregierung insbesondere als Verdienst seiner Partei: "Anders als CDU und Grüne hatten wir die Forderung nach einer strukturellen und finanziellen [Unterstützung des] CSD als einzige Partei im Wahlprogramm stehen", erklärte Spies. "Als Opposition haben die Genoss*innen im Landtag immer wieder das Thema der Förderung auf die Agenda gebracht. Bei ihnen bedanken wir uns herzlich für ihre beharrliche Arbeit. Sie scheint gefruchtet zu haben."

Mehr Engagement von Ministerpräsident Wüst gefordert

Roncevic forderte zudem von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sich nicht nur beim größten CSD in Köln zu zeigen. "So schön es auch ist, dass der Ministerpräsident den Kölner CSD medienwirksam eröffnet, noch schöner wäre es, wenn er auch mal beim CSD in Olpe, Solingen oder Kleve vor Ort wäre."



In NRW gibt es seit 2017 eine CDU-geführte Landesregierung – zunächst als schwarz-gelbe Koalition, seit letztem Jahr regiert Schwarz-Grün. (cw)