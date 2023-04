Twitter erlaubt Deadnaming und Misgendern

Heute, 11:24h 3 Min.

Für einige Jahre war es auf Twitter offiziell verboten, transgeschlechtliche User bewusst zu deadnamen oder zu misgendern. Enthalten war dieses Verbot in den Richtlinien zum Umgang mit hasserfülltem Verhalten.



Doch dass mit Elon Musk jemand das soziale Medium gekauft hat, der das Mobben und Belästigen geschlechtlicher Minderheiten für sein freies Rederecht hält, schlägt sich nun auch offiziell in den Richtlinien nieder. Heimlich hat Twitter das Verbot Anfang April zurückgenommen.

Keine geschützte Kategorie mehr

Früher hatte es in den Richtlinien nämlich geheißen: "Wir verbieten es, andere mit wiederholten Beschimpfungen, Tropen oder anderen Inhalten ins Visier zu nehmen, die darauf zielen, eine geschützte Kategorie zu dehumanisieren, zu degradieren oder negative oder schädliche Stereotype zu bestärken." In einem weiteren Satz waren dann trans Personen explizit aufgeführt gewesen: "Das beinhaltet gezieltes Misgendern oder Deadnaming transgeschlechtlicher Individuen."



Den ersten Teil, das Verbot von Attacken gegen Menschen aus geschützten Kategorien, hat Twitter in der aktualisierten Version der Leitlinien beibehalten. Nur fehlt inzwischen der letzte Satz, der transgeschlechtliche Menschen und die spezifischen Attacken gegen sie untersagt.



Die US-amerikanische LGBTI-Menschenrechtsorganisation GLAAD kommentierte die Änderung dahingehend, dass sie das jüngste Beispiel dafür sei, wie unsicher das Unternehmen für Nutzer*innen wie auch für Werbepartner*innen sei. In einer Zeit, in der transfeindliche Rhetorik im Netz zu Diskriminierung und Gewalt in der echten Welt führe, schere Twitter gegenüber anderen sozialen Medien weiter aus, was die Sicherheit von LGBTI angehe.



Musk hatte sich in der Vergangenheit öffentlich über transgeschlechtliche Personen und den respektvollen Umgang mit ihnen wahlweise lustig gemacht oder die Nutzung zutreffender Pronomen als vermeintliches Aufzwingen zurückgewiesen. Auch in einem geposteten Meme machte Musk deutlich, dass er es für Unterdrückung anderer Menschen hält, das eigene "Er"-Pronomen im Twitterprofil zu erwähnen. Im vergangenen Jahr wurde zudem bekannt, dass eine transgeschlechtliche Tochter von Musk im Zuge der Änderung ihres Namens auch den Nachnamen ändern ließ. Zum Vater kappte sie dabei jede Verbindung.

Queerhass auch auf anderen Plattformen Problem

Beobachtungen von Nutzer*innen und auch Studien hatten darauf hingewiesen, dass die hasserfüllten Kommentare gegenüber Minderheiten seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk explosionsartig zugenommen haben. Neben Schwarzen treffe es auch immer wieder LGBTI, darunter insbesondere trans Personen. Zuletzt hatte auch die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass Twitter Direktnachrichten zwischen Usern nicht mehr per Vorschau anzeigen lässt, wenn diese LGBTI-Inhalte enthalten.



Doch auch die anderen Unternehmen könnten für ihre Nutzer*innen mehr tun. So untersagt etwa auch Facebook es nicht, User mit ihrem abgelegten Namen oder falschen Pronomen zu demütigen. Und: Zwar ist es offiziell verboten, über Facebook Inhalte zu bewerben, die schädlich oder diskriminierend gegenüber LGBTI-Menschen sein könnten. Konsequenzen hat diese Leitlinie jedoch etwa im Fall der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort Pforzheim, die ihren zum Mord aufrufenden Hetzfilm "Die LGBT-Lüge" nach wie vor über Facebook bewirbt, nicht.



Im vergangenen Jahr hatte TikTok erstmals ein Verbot von Deadnaming und Misgendering eingeführt. Und auch das Werben für Konversionstherapien ist auf der Plattform untersagt (queer.de berichtete). Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Vorwürfe, dass die chinesische App LGBTI-Inhalte gezielt in ihrer Reichweite hemmt. (jk)