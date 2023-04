Mit Christoph Maria Herbst: "Märchenland für alle" erscheint als Hörbuch

Heute, 12:19h - 2 Min.

Am Donnerstag erscheint das Hörbuch "Märchenland für alle" in deutscher Sprache bei "Der Audio Verlag" (DAV). Letztes Jahr hatte das RTL-Magazin "Stern" das ungarische Kinderbuch bereits im Printformat auf Deutsch herausgebracht (queer.de berichtete).



Das deutsche Audiobuch ist insgesamt rund sechs Stunden lang. Darin gibt es eine ungekürzte Lesung mit Musik und bekannten Sprecher*innen. Dazu zählen neben Schauspielerin Annette Frier ("Danni Lowinski") und Schauspieler Christoph Maria Herbst ("Stromberg") auch Abak Safaei-Rad, Anne Düe, Tanja Fornaro, Phenix Kühnert, Julian Horeyseck, Markus J. Bachmann und Jasmin Shaudeen.

Ungarn ging gegen Buch vor

"Märchenland für alle" (Originaltitel: "Meseország mindenkié") hatte bei seinen Erscheinen vor zweieinhalb Jahren in Ungarn eine Kontroverse ausgelöst – und wurde von der rechtspopulistischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán als Anlass genommen, ein "Homo-Propaganda"-Gesetz nach russischem Vorbild einzuführen (queer.de berichtete). Die EU-Kommission verklagte daraufhin das autoritäre Land, Deutschland schloss sich neben dem Europaparlament und mehr als der Hälfte der EU-Staaten der Klage an.



Das kritisierte Buch enthält 17 Märchen, die inklusiv und divers erzählt werden – dabei geht es etwa um einen schwulen Prinzen, einen Hasen mit drei Ohren, ein trans Bambi und eine freiheitsliebende Prinzessin, die lieber Abenteuer statt "nur" Ehe erleben will. Hinter dem Buch steckt die Idee, traditionelle Märchen neu zu erzählen. Ungeachtet der Boykottversuche wurde "Märchenland für alle" zum Bestseller.



Viele Promis werben für das Buch. Der schwule Entertainer Riccardo Simonetti erklärte etwa: "Ein Märchen zu lesen, in dem sich zwei Prinzen verlieben, hätte mir als Kind viel Mut zugesprochen." Komikerin Carolin Kebekus ergänzte: "Eine Prinzessin, die mehr kann, als wunderschön zu sein und einfach nur darauf zu warten, von einem Prinzen gerettet zu werden, sondern sich selbst aus ihrem Schlamassel holt – darauf habe ich wirklich sehr lange gewartet!" (pm/cw)

Infos zum Buch und Hörbuch



"Märchenland für alle", Herausgeber: Boldizsár M. Nagy, aus dem Ungarischen von Christina Kunze, Tünde Malomvölgyi und Timea Tankó, mit farbigen Illustrationen von Lilla Bölecz, Verlag Gruner + Jahr, ein STERN-Buch, 185 Seiten, ab 6 Jahre, 16,95 Euro (ISBN 978-3-8310-4509-9). Hörbuch ab 20. April im Handel, Der Audio Verlag, 5 Stunden und 48 Minuten, Preis als CD: ca. 18 Euro (ISBN: 978-3-7424-2821-9).