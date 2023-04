Schwuler Fußballprofi nach Verkehrskontrolle freigestellt

Jankto sprach am Mittwochabend auf Twitter selbst persönliche Probleme an (Bild: Instagram / Jakub Jankto

Gestern, 21:13h 2 Min.

Der tschechische Fußball-Erstligist Sparta Prag hat Nationalspieler Jakub Jankto vorerst freigestellt. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen gefallen, teilte der Hauptstadtclub am Mittwoch mit. Jankto werde nicht am Training teilnehmen, um sich um die "Lösung seiner persönlichen Situation" zu kümmern. Wie die Agentur CTK berichtete, hatte der 27-Jährige bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am Dienstag einen Drogentest und eine ärztliche Kontrolle verweigert.



Das kann in Tschechien als Ordnungswidrigkeit geahndet und unter anderem mit einem Bußgeld belegt werden. Ein Alkoholtest vor Ort sei indes negativ ausgefallen, hieß es. Nach Informationen des Portals "sport.cz" droht dem Spieler bereits wegen eines anderen Vorfalls ein Entzug des Führerscheins.



Am Mittwochabend veröffentlichte der Spieler eine Botschaft bei Twitter, wonach er traurig sei, dass "meine Gesundheit und mentaler Zustand es mir nicht erlauben, weiter um Titel und Pokal zu kämpfen". Vor allem im letzten Jahr habe sich viel angesammelt, dass er an seine Gesundheit denken müsse. Er danke Verein, Fans und Medien für Unterstützung und Respekt.



Zuletzt hatte Jankto Mitte Februar international für Schlagzeilen gesorgt, als er seine Homosexualität öffentlich machte (queer.de berichtete). Für den in diesem Sport noch seltenen und für Tschechien ersten Schritt erhielt der Fußballprofi viel Anerkennung – auch von deutschen Kollegen (queer.de berichtete). Der gebürtige Prager ist noch bis zum Sommer vom spanischen Verein FC Getafe an Sparta ausgeliehen.

Coming-outs in Spitzenteams des Männerfußballs sind immer noch sehr selten. In der Bundesliga hat sich etwa noch nie ein Profi während seiner aktiven Laufbahn geoutet. Letztes Jahr sorgte aber der damals 17-jährige Jake Daniels vom englischen Zweitligisten FC Blackpool für Schlagzeilen, als er offen von seiner Homosexualität sprach und dafür viel Lob erhielt (queer.de berichtete).



Jankto hatte nach dem Coming-out in mehreren Interviews von der Erleichterung gesprochen, so leben zu können, wie er wolle – womit er auch ein Vorbild für andere sein wolle (queer.de berichtete). Unterstützung erhielt er auch von seiner Ex-Partnerin, mit der er einen Sohn hat (queer.de berichtete). (dpa/cw)