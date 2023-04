Bekannt als Dame Edna: Sorge um Komiker Barry Humphries

Heute, 03:30h - 2 Min.

Große Sorge um den australischen Komiker und Entertainer Barry Humphries (89). Nach Komplikationen während einer Hüft-Operation soll Humphries sich laut "The Sydney Morning Herald" in der St. Vincent Klinik in Sydney befinden. Seine Familie und Freund*innen würden an seinem Bett wachen. Bekannt wurde Humphries vor allem dank seiner Kunstfigur Dame Edna Everage.



Als Dragqueen moderierte Humphries vor allem in den 1980er und 1990er Jahren zahlreiche TV-Sendungen in seiner Heimat Australien, aber auch in Großbritannien. Auch in der Kultserie "Ally McBeal" oder in der Comedyshow "RTL Samstag Nacht" hatte der Komiker als Dame Edna mit den typischen lila Haaren und der übergroßen, skurrilen Brille Gastauftritte. Eine größere Rolle hatte er zuletzt 2016 in "Absolutely Fabulous – Der Film" (queer.de berichtete).

Barry Humphries wollte noch dieses Jahr auf Tournee gehen



Barry Humphries im Jahr 2001

In einer Erklärung zum Gesundheitszustand von Humphries ließ die Familie mitteilen, dass der Künstler sich für die Anteilnahme und guten Wünsche aller bedanke. Seine Frau fügte in einem Statement hinzu, dass es ihm gut gehe. Im australischen Frühstücksfernsehen "Sunrise" sagte jedoch zuvor ein Journalist, dass sich der Gesundheitszustand von Humphries in der letzten Woche verschlechtert habe und sich der Comedian in einem "ernsten Zustand" befinden würde. Seit Monaten laboriere er an Komplikationen aufgrund des Eingriffs an seiner Hüfte umher. Der Komiker selbst gab der Zeitung zuletzt im Februar 2023 ein ausführliches Interview und gab dabei auch bekannt, dass er gestolpert und gefallen sei. Dieser Sturz habe eine Hüft-OP unausweichlich gemacht.



"Es war eine lächerliche Sache, wie eigentlich alle häuslichen Unfälle. Ich griff nach einem Buch, mein Fuß blieb an einem Teppich oder irgendwas hängen und ich stürzte", erklärte der Dame-Edna-Erfinder. Das Ergebnis sei, dass er Schmerzen und eine Titan-Hüfte bekommen habe. Dennoch wollte er noch in diesem Jahr wieder auf Tournee gehen, sagte er in dem Gespräch.

Dame Edna war in den 1980er Jahren eine der wenigen queeren Figuren mit internationaler Bekanntheit und wurde auch in der schwulen Community gefeiert – Humphries selbst ist heterosexuell, zum vierten Mal mit einer Frau verheiratet und hat vier Kinder. 2016 wurde er für transfeindliche Äußerungen scharf kritisiert (queer.de berichtete). (cw/spot)