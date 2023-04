Heute, 04:28h - 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt für das neue Projekt TIN* Antigewaltberatung



zwei Mitarbeitende



für 25-30 h/Woche.



Das bedarfsgerechte, spezialisierte Beratungsangebot für von Gewalt betroffene trans*, inter* und nicht-binäre (TIN*) Personen versteht sich als parteilich an der Seite gewaltbetroffener TIN*, dies bezieht die Perspektiven von tin* Sexarbeitenden mit ein.



Aufgaben u. a.:

● Intersektional ausgerichtete Beratung gewaltbetroffener TIN*, insbesondere Sexarbeiter*­innen

● Durchführung (auch mobiler offener) Beratung

● Einzel- und Angehörigenberatung

● Fachberatung von mit den Zielgruppen befassten Berufsgruppen

● Aufbau und Konzeptentwicklung des Projektes

● Kooperation und Vernetzung mit vorhandenen LSBTIQ+ Hilfsstrukturen und Einrichtungen/Strukturen der Regelversorgung sowie den Ansprechpersonen für LSBTI der Polizei Berlin sowie der Zentralstelle für Hassgewalt der Staatsanwaltschaft Berlin

● Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

● Dokumentation und Auswertung der Gewaltfälle



Voraussetzungen:

● Wissenschaftlicher Hochschulabschluss Psychologie (M.A./M.Sc), Sozialpädagogik (M.A./M.Sc) mit systemischer Zusatzqualifikation oder vergleichbar

● Sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten von inter*, trans* und nicht-binären Personen (u. a. in den Bereichen Gesundheit, Recht)

● Sehr gute Kenntnisse im Bereich (sexualisierter, sexarbeitsfeindlicher und Hass-) Gewalt, Dynamiken von Gewalt, Täter*­innenstrategien und Folgen, Trauma, Suizidalität und Krisen, soziale Isolation und Marginalisierung, HIV und Aids

● Erfahrung in Beratung (auch mit Sprachmittlung) und Krisenintervention

● Biografisches persönliches Erfahrungswissen, gute Englischkenntnisse (B2 oder höher)

● Auseinandersetzung mit Rassismus, Trans*-und Homofeindlichkeit und Mehrfachdiskriminierung

● hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

● eine sorgfältige, systematische, eigenverantwortliche Arbeitsweise

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert

● Führerschein Klasse B



Wir bieten:

● Mitarbeit in einem innovativen Projekt

● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 30 Urlaubstage



Bewerbungen

mit dem Kennwort A1/2023/11-TIN*Antigewalt bitte per E-Mail senden an .



Bewerbungsschluss Do 04.05 2023



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz oder Leo Y. Wild (030) 44 66 88-111 (Rückrufoption).