"That's My Jam" startet am 12. Mai

Schon vor dem Start von "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" sucht RTL nach Superlativen: Die neue Serie sei "DIE coolste Musikshow des Jahres", kündigte der Kölner Senderverbund an. Und: "That's total irre. That's mega abgefahren." Die Show mit den beiden Kaulitz-Brüdern, die bereits jetzt im Podcast "Kaulitz Hills" zusammenarbeiten, geht am 12. Mai im Streamingportal RTL+ an den Start – und damit einen Tag vor dem Finale des Eurovision Song Contest. Eine Ausstrahlung von "That's My Jam" im linearen Fernsehen ist bislang offenbar nicht geplant.



In der sechsteiligen Unterhaltungssendung werden 24 Prominenten gegeneinander antreten In einer "Reihe von witzigen Musik- & Wissensspielen" gegeneinander antreten – darunter Musiker*innen wie Jan Delay, Milky Chance, Elif, Guildo Horn und Jennifer Weist sowie mehr oder wenige bekannte Schauspieler*innen und Moderator*innen wie Daniel Donskoy, Jasna Fritzi Bauer und Palina Rojinski duellieren sich in sechs Folgen jeweils im Duo in einer Reihe von witzigen Musik- & Wissensspielen.

"Wir durften uns richtig austoben"

"Tom und Ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV Show!", erklärte Bill Kaulitz. "Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben. Wir treten in Teams gegeneinander an und haben einen einzigartigen Cast, den wir so noch nirgends gesehen haben. Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen. Wir danken Jimmy Fallon, RTL und [der Münchner Produktionsfirma] SEO für das Vertrauen in uns und diese einzigartige Show!"



Der angesprochene US-Entertainer Fallon ist der Moderator der Originalsendung, die seit 2021 im Sender NBC ausgestrahlt wird. Dort treten Superstars wie Ariana Grande und Kelly Clarkson gegeneinander an – das deutsche Publikum muss sich da mit etwas kleineren Sternchen begnügen, aber auch das Duell zwischen Mieze Katz (Mia) und Michelle, der ESC-Achten von 2001, kann ja unterhaltsam sein.

"That's My Jam" bedeutet auf Deutsch übrigens so etwas wie "Darauf fahr ich ab" oder "Das ist meine Sache". Um die Show anzusehen, ist ein Abonnement von RTL+ notwendig. Dies kostet zwischen 6,99 Euro und 18,99 Euro im Monat. (cw)

Die komplette Gästeliste und die jeweiligen Duos (bzw. Trios oder Quartette)



Jennifer Weist, Musikerin

Dennis Wolter, Entertainer, Moderator und Podcaster



Eunique, Rapperin

Benni Wolter, Entertainer, Moderator und Podcaster



Mieze Katz, Musikerin und Frontfrau der Musikgruppe Mia

Michelle, Musikerin



Bonnie Strange, Musikerin und Model

Alicia Awa, Musikerin



Jan Delay, Musiker und Mitglied der Musikgruppe Beginner

Jasna Fritzi Bauer, Schauspielerin



Daniel Donskoy, Schauspieler, Musiker und Moderator

Elif, Musikerin



Bene Schulz und Luis Freitag von den Elevator Boys

Alvaro Soler, Musiker und Nilam Farooq, Schauspielerin



Motsi Mabuse, Tänzerin und Jury-Mitglied bei Let's Dance

Tom Beck, Schauspieler und Sänger

Milky Chance, Musiker



Palina Rojinski, Moderatorin und Schauspielerin

Guildo Horn, Musiker



Nikeata Thompson, Choreografin, Moderatorin, Autorin

Sasha, Musiker