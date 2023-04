US-Repräsentantenhaus stimmt für Trans-Verbot im Frauensport

Heute, 03:03h - 2 Min.

Das von den konservativen Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat für ein Gesetz gestimmt, das trans Schülerinnen aus dem Mädchen- und Frauensport verbannen soll. Die Vorlage mit dem Titel "Gesetz zum Schutz von Mädchen und Frauen im Sport" passierte die Kongresskammer am Donnerstag mit einer Mehrheit von 219 zu 203 Stimmen. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden votierten geschlossen gegen den Text.



Die Gesetzesreform würde es staatlich finanzierten Schulen und Universitäten verbieten, "eine Person, deren Geschlecht männlich ist", am Mädchen- und Frauensport teilnehmen zu lassen. Als Geschlecht wird das "biologische Geschlecht bei Geburt" definiert.

Demokratin beklagt "Hasskampagne gegen Kinder"

In der Parlamentsdebatte kam es zu einer schweren Entgleisung: So erklärte der republikanische Abgeordnete und Gesetzesautor Greg Steube, Gott habe Frau und Mann erschaffen, und die Menschheit habe "über tausende Jahre" anerkannt, dass Frauen und Männer "biologisch verschieden" seien. "In den vergangenen Jahren hat es eine Perversion unserer Kultur durch den Feind gegeben. Die Linke hat die Lüge komplett angenommen, um die Geschlechterlinien auszuradieren." Steube sagte, "die Integrität des Frauensports" müsse bewahrt werden.



Die demokratische Abgeordnete Pramila Jayapal sagte dagegen, bei dem Gesetz gehe es nicht um den Schutz von Frauen und Mädchen. "Dieses Gesetz befeuert eine Hasskampagne gegen Kinder, die einfach nur mit ihren Freunden spielen wollen."

Das transfeindliche Gesetz hat keine Chance in Kraft zu treten: Die Demokraten können das Vorhaben mit ihrer Mehrheit im Senat blockieren. Außerdem hat Präsident Joe Biden in Aussicht gestellt, das Gesetz mit seinem Veto zu blockieren, sollte es den Kongress passieren. (mize/AFP)