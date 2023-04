Berliner Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt sucht Empfangskraft

Heute, 04:34h - 1 Min.

Zentral gelegene Schöneberger Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt in der Behandlung schwuler Männer, sucht Mitarbeiter*in (m/w/d) zur Unterstützung im Empfang und im Verwaltungsbereich, als Minijob oder in Teilzeit.



Ihre Aufgaben in der Praxis wären u.a.:

● Betreuung des Empfangsbereichs

● Terminvereinbarung per E-Mail, Telefon und persönlich

● Kommunikation mit anderen Einrichtungen, Krankenkassen und Behörden

● Organisation und Optimierung eines reibungslosen Praxisalltags



Wir erwarten von Ihnen:

● Exzellente Umgangsformen und Kommunikationsfähigkeiten bei souveränem Auftreten und ruhiger sowie einfühlsamer Persönlichkeit

● Engagement, Zuverlässigkeit, schnelle Auffassungsgabe und selbständige Arbeitsweise

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

Es besteht die Option der Mitarbeit in ärztlichen Verbänden und eine entsprechend attraktive Entwicklungsmöglichkeit



Wir wünschen uns von Ihnen:

● Zugehörigkeitsgefühl zur LGBTQI*-Community

● Erfahrung im Empfang oder im Verwaltungsbereich ist von Vorteil aber kein Muss



Wir bieten Ihnen:

● Ein freundliches und humorvolles Team mit flachen Hierarchien

● Eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei angenehmen Arbeitszeiten und angemessener Vergütung



Aussagekräftige Bewerbungen

Ausschließlich per E-Mail an



Bei Fragen können Sie uns auch unter 030/70509509 kontaktieren.