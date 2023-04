Franz Herzog von Bayern: Coming-out mit 89 Jahren

Heute, 13:47h 2 Min.

Franz Herzog von Bayern hat am Dienstagabend bei einem Auftritt in der großen Aula der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität seine Memoiren vorgestellt und zum Ende der Veranstaltung für einen Paukenschlag gesorgt: Der 89-Jährige erklärte, vieles sei in den letzten zehn Jahren selbstverständlich geworden – und stellte daraufhin seinen Lebenspartner vor, den Juristen und Alternativmediziner Thomas Greinwald. "Gerade in meiner Situation ist es wichtig, jemanden zu haben, der einem auch unbequeme Wahrheiten sagt", schrieb er dazu in seinen Memoiren.



"Es ist ein Coming-out der besonderen, der rührenden Art. Dass Franz von Bayern schwul ist, war vielen schon lange bekannt. Und dass er einen Partner hat, eine Art offenes Geheimnis", kommentierte dazu der "Tagesspiegel". Laut SZ erklärte der Herzog beim Auftritt seines Lebenspartners: "Man muss auch nicht mehr so viel darüber reden, sonst macht man es wieder zu etwas Besonderem." Greinwald zeigte sich aber erleichtert, dass er "endlich nicht mehr Theater spielen" müsse.

Der 1933 auf die Welt gekommene Franz von Bayern wäre heute König von Bayern, wenn die Monarchie 15 Jahre vor seiner Geburt nicht abgeschafft worden wäre. Er ist der Enkel des letzten bayerischen Kronprinzen Rupprecht und Urenkel des Königs Ludwig III. Seine Familie leistete Widerstand gegen den Nationalsozialismus, ging zunächst nach ins Exil und wurde dann in drei KZs festgehalten, unter anderem in Dachau. Als Elfjähriger sah Franz in dem nationalsozialistischen Vernichtungslager Berge von Leichen und dachte, er würde die Gefangenschaft nicht überleben.



Später studierte er Betriebswirtschaft und ließ sich als Kaufmann in einer Eisenhandlung in Hamburg ausbilden. Franz von Bayern ist besonders interessiert an moderner Kunst – so besitzt er Werke von Künstlern wie Joseph Beuys. Er lebt zurückgezogen in einem Trakt des Nymphenburger Schlosses in München. (cw)