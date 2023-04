Petition: Duden soll "trans Frau" statt "Transfrau" empfehlen

Heute, 15:13h - 2 Min.

In einer neuen change.org-Petition wird gefordert, dass die Duden-Redaktion künftig nicht mehr "Transfrau" oder "Transmann" als Bezeichnung einer trans Person akzeptiert. Das zusammengeschrieben Hauptwort repräsentiere keinen "respektvollen und vor allem sprachgerechten Umgang" mit trans Personen, argumentiert Autor Holger Neidhart. Grund für die Forderung sei, dass Medien noch immer mehrheitlich diese Sprachkonstruktion mit Verweis auf den Duden benutzten (queer.de nutzt seit einiger Zeit die getrennte Schreibweise mit Adjektiv).



(Bild: duden.de)

Neidhart argumentiert folgendermaßen: "In erster Linie ist ein trans Mensch Mensch, erst in zweiter Linie trans. Auch eine blonde Frau würde sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, als Blondfrau bezeichnet zu werden in Medien." Da sich Redaktionen in ihrer Schreibweise auf den Duden beriefen, "wird es Zeit, da um Änderung zu bitten". Allerdings habe der Duden bislang auf Schreiben mehrerer trans Personen nicht reagiert. "Helfen Sie uns, trans*, nichtbinären, genderfluiden, agender und inter* Menschen die Anerkennung zu verschaffen, die jeder cis Mensch für sich in Anspruch nimmt", heißt es im Petitionsaufruf.

Die Petition haben bis zum Freitagnachmittag rund 150 Menschen unterzeichnet. Sie war dabei erst 19 Stunden online. In sozialen Medien verbreitete sich der Aufruf zu unterschreiben zuletzt rasch weiter.



Es gibt immer wieder Streit darüber ob "trans" groß oder klein geschrieben werden soll, als "Transperson" oder "trans Person".



Eigentlich ist die Schreibweise "trans Frau" oder "trans Mann" bereits seit letztem Jahr auch nach den Regeln des Duden möglich. Das Wort "trans" wird nämlich bereits als indeklinables Adjektiv aufgeführt (queer.de berichtete). Weitere Beispiele für indeklinable (also nicht beugbare) Eigenschaftswörter sind andere aus Fremdsprachen entlehnte Begriffe wie extra, gratis, high oder cringe.



(Bild: duden.de)

Allerdings gilt bei "trans" laut Duden die Einschränkung, dass es sich dabei um "Jargon" handelt – also ein Wort, das laut Duden-Definition "in bestimmten, etwa durch Milieu oder Beruf geprägten Kreisen verwendet [wird] (z. B. Frauenpower, hip)". Das Wort "Transfrau" wird hingegen nicht als "Jargon" eingeordnet.



Öffentlicher Druck auf die Duden-Redaktion ist manchmal erfolgreich: 2020 beschwerten sich Podcaster etwa über eine homophobe Definition des Wortes "schwul" (queer.de berichtete). Wenige Woche später wurde der Eintrag geändert (queer.de berichtete). (dk)