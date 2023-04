Warum brauchen wir einen queeren TV-Sender, Marc Putman?

Von

Das gesamte erste Quartal 2023 bin ich im kalten, regnerischen Berlin gewesen. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, einen Winter so lange ohne Auslandsreise in der Hauptstadt verbracht zu haben. Ich arbeite ja u.a. als Content Creator im Travel-Bereich und verreise relativ regelmäßig. Um so glücklicher war ich, vergangene Woche mal wieder auf Tour zu sein. Einen Geschäftstermin in Köln habe ich mit einem Besuch bei OUTtv in Amsterdam verbunden.



Den OUTtv-CEO Marc Putman lernte ich einige Wochen zuvor persönlich bei einer queeren Veranstaltung auf der Berlinale kennen. Vorher hatten wir schon öfter Kontakt per Mail. Wir verstanden uns gut, und er lud mich zur Geburtstagsfeier des Senders nach Amsterdam ein.



Europas queerer TV-Sender ging nämlich bereits im April vor 15 Jahren in den Niederlanden an den Start. Zuschauer*innen von OUTtv wird eine große Auswahl an queeren Arthouse-Filmen, Dokumentarfilmen, Serien und eigenen OUT-Originals geboten. Seit einem knappen Jahr ist OUTtv bei MagentaTV, dem beliebten TV-Angebot der Deutschen Telekom, auf Kanal 68 empfangbar (queer.de berichtete). Außerdem ist das Angebot als Amazon-Prime-Video-Channel erhältlich (queer.de berichtete). Dazu kann der Kanal über den eigenen On-Demand-Service "OUTtv Pro" abonniert werden. "OUTtv Pro" bietet ein noch umfangreicheres Angebot an LGBTI-Titeln und beschreibt sich als "größte queere Content-Bibliothek im deutschsprachigen Europa".

Das Interview entstand spontan

Auf Reisen habe ich meine Kamera inklusive Mikrofon stets dabei. Es können ja immer Möglichkeiten entstehen, bei denen ich interessante Menschen vor die Kamera bekomme. Ich nutzte die Gelegenheit somit auch in Amsterdam. Die Geburtstagsparty von OUTtv fand in einer tollen Event-Location im Adam Tower statt. Hoch oben in der vorletzten Etage bereitete Marc Putman sich gerade in einem Nebenraum auf die Veranstaltung vor, die in einer Stunde beginnen sollte. Dennoch hatte er Zeit, mir einige Fragen zu beantworten.

Ich improvisierte und fragte Ian van der Putten, den Kollegen von Marc und bei OUTtv für Marketing und Verkauf von Werbezeiten zuständig, ob er die Kamera halten kann. Nochmal vielen Dank Ian für den großartigen Support!



Ich habe im Interview viel mehr Einblicke in die wichtige Arbeit und auch internationale Bedeutung von OUTtv bekommen. Besonders dankbar bin ich für die kritischen Worte zu mangelnder Akzeptanz, auf die queere Unternehmen selbst in Westeuropa stoßen. So berichtet Marc Putman u.a. über die Kündigung des Geschäftskontos durch die Deutsche Bank, die das Angebot des Senders offenbar für zu schmutzig halte. Darüber bin ich echt schockiert.