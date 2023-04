Caitlyn Jenner will "Regenbogenmafia" stoppen

Caitlyn Jenner verdient ihre Brötchen inzwischen bei einem rechten Meinungskanal, in dem Queerfeindlichkeit verharmlost wird (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Heute, 03:10h - 2 Min.

Die bekannteste trans Frau der Welt will mit einem Political Action Committee – also einer in Wahlkämpfen aktiven Lobbygruppe – gegen Trans-Rechte kämpfen: Die 73-jährige Caitlyn Jenner hat diesen Monat den PAC "Fairness First" ins Leben gerufen, dessen Hauptanliegen es ist, trans Schülerinnen oder Studentinnen den Schulsport bzw. Unisport zu verbieten. Man setze sich generell dafür ein, die "radikale Genderideologie" zu bekämpfen, die "Familien zerstört", erklärt der PAC auf seiner Homepage.



In einem Interview mit dem rechtsextremen Magazin "Breitbart News" sagte Jenner, sie setze sich mit ihrem PAC dafür ein, "Jungs aus dem Frauensport fernzuhalten" – mit Jungs meinte sie hierbei trans Mädchen und Frauen. "Zudem werden wir Events veranstalten, Partnerschaften mit anderen Organisationen eingehen, auf Treffen der Schulbehörden anwesend sein, in Landesparlamenten vorsprechen, auch mit LGBT-Menschen, um die radikale Regenbogenmafia zu stoppen." Es werde zu viel über das "Trans-Thema" geredet, so Jenner weiter – linksliberale Kräfte missbrauchten das Thema, "um weiter unter dem Vorwand, Kinder zu schützen, den Verwaltungsapparat anwachsen zu lassen", so ihre Verschwörungstheorie.



Online tut Caitlyn Jenner alles, um in queerfeindlichen Kreisen Ansehen zu erringen

Caitlyn Jenner gewann 1976 bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal die Goldmedaille im Zehnkampf der Männer und wurde in den USA zu einem sportlichen Vorbild für eine ganze Generation. 2007 geriet sie erneut ins Licht der Öffentlichkeit mit der Realityserie "Keeping Up with the Kardashians". 2015 outete sich Jenner als trans – und wurde zunächst von der LGBTI-Community als Vorbild angesehen. Viele ihrer Äußerungen – etwa die Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder ihre Unterstützung von queerfeindlichen Politikern wie Ted Cruz oder Donald Trump – stießen zwar einigen sauer auf, allerdings bestand die Hoffnung, dass sie die Akzeptanz von trans Menschen erhöhen würde.

Politisch radikalisierte sich Jenner danach immer mehr – und bewarb sich 2021 um den Gouverneursposten in Kalifornien, scheiterte aber deutlich (queer.de berichtete). In den letzten Jahren sorgte sie hauptsächlich für Schlagzeilen, weil sie queerfeindliche Kräfte wie die Komiker Dave Chappelle oder Joe Rogan verteidigte. Der rechtspopulistische Meinungssender Fox News Channel heuerte sie schließlich vor einem Jahr als Kommentatorin an (queer.de berichtete). Irritation über Transphobie äußerte sie zuletzt nur, wenn ihre eigene Weiblichkeit infrage gestellt wurde. (dk)