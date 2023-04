Zweite "Heartstopper"-Staffel kommt im August

Heute, 18:10h - 3 Min.

Der Streaming-Dienst Netflix hat am Montag in seinen Auftritten in sozialen Netzwerken den lange erwarteten Starttermin für die zweite Staffel der queeren Jugendserie "Heartstopper" bekannt gegeben: Am Donnerstag, dem 3. August, sollen die neuen Folgen weltweit veröffentlicht werden.



"Nick und Charlie navigieren durch ihre neue Beziehung", schreibt Netflix zum Hauptpaar der Serie. Tara und Darcy stünden zudem vor "unvorhergesehenen Herausforderungen" und Tao und Elle fänden heraus, "ob sie jemals mehr als nur Freunde sein können". "Außerdem gibt es Prüfungen, eine Klassenfahrt nach Paris und einen Abschlussball!"



We can finally tell youHeartstopper Season 2 comes to Netflix 3 August!!! pic.twitter.com/I2aagRDBk9 Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 24, 2023 Twitter / NetflixUK

Die Verfilmung orientiert sich dabei offenbar weiter an der Vorlage und Handlung der "Heartstopper"-Graphic-Novels von Alice Oseman, von denen bisher vier Ausgaben erschienen sind. Zwei weitere sind in Planung, während Netflix zeitgleich zur zweiten TV-Staffel bereits die dritte geordert hatte.

Ein Jahr "Heartstopper"

Die vielgelobte Serie war am 22. April 2022 in der ersten Staffel mit acht Folgen erschienen und erzählte gewitzt und authentisch von den ersten Gefühlen zwischen dem an der Schule offen schwul lebenden Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor), der seine Bisexualität entdeckt (Serienkritik von Patrick Heidmann). Nebenbei sind die Mitschülerinnen Darcy (Kizzy Edgell) und Tara (Corinna Brown) ein Paar, während es zwischen Charlies bestem Freund Tao und der gemeinsamen trans Freundin Elle (Yasmin Finney) spürbar funkelt.



Die Dreharbeiten für die zweite Staffel hatten im letzten September begonnen (queer.de berichtete). Mit dabei sind neue Charaktere: So spielt Jack Barton Nicks älteren (und im Comic homophoben) Bruder David, Bradley Riches und Leila Khan geben die neuen Mitschüler*innen James und Sahar und Nima Taleghani ist als weiterer Lehrer mit dabei.



In Heartstopper Season 2…



Nick and Charlie navigate their new relationship; Tara and Darcy face unforeseen challenges; Tao and Elle work out if they can ever be more than just friends.



Plus there's exams, a school trip to Paris, and prom! pic.twitter.com/fcQwMsXLQV Netflix (@netflix) April 24, 2023 Twitter / netflix

Charlie gehe in der neuen Staffel etwas mehr auf eine Entdeckungsreise und seine Geschichte werde erwachsener, so sein Darsteller Locke in dem am Montag veröffentlichten Preview-Video – in der Graphic Novel hat er mit psychischen Problemen zu kämpfen. Offenbar mehr Handlung bekommt – zurecht – Elle: "Es passieren so viele Dinge mit Elle in dieser Staffel, für die ihr nicht bereit seid", so Finney. "Ich würde sagen, Elle hat sich verändert, in dem Sinne, dass sie selbstbewusster ist. Sie umgibt sich mit Menschen, die sie stützen und fördern."



Alice Boseman, die auch die Verfilmung verantwortet, habe "einige tolle Drehbücher für uns", so Connor. "Es fühlt sich auch cool und frisch an. Einfach eine andere Atmosphäre als in der ersten Staffel."

"Heartstopper" gilt als großer Erfolg für Netflix – und zusammen mit der schwedischen Serie "Young Royals", zu deren dritten Staffel die Dreharbeiten gerade begonnen haben (queer.de berichtete), und US-Reihen wie "Love, Victor" auch als "westliche" Antwort auf den weiter andauernden asiatischen Erfolgstrend zu TV-Serien rund um Jungs-Romanzen. Zuletzt sorgte die hierzulande bei Youtube verfügbare thailändische Serie "My school president" für Streaming-Erfolge und Twitter-Top-Trends in den unterschiedlichsten Ländern Asiens. (cw)