Bericht: Lukas Gage und Chris Appleton haben geheiratet

Das ging ja ganz schnell: Der amerikanische "White Lotus"-Star Lukas Gage (27) und der britische Promi-Hairstylist Chris Appleton (39) haben sich am Wochenende laut "Page Six" in der "Little White Chapel" in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Demnach seien nach Angaben einer nicht genannten Quelle sechs Gäste bei der Hochzeit anwesend gewesen, darunter auch Kim Kardashian. Die 42-jährige Unternehmerin und Reality-Darstellerin ist eine Kundin von Appleton.



Die "Little White Chapel" (1301 S Las Vegas Blvd) ist unter Promis, die schnell in den Hafen der Ehe einlaufen wollen, sehr beliebt. Dort heirateten unter anderem Kourtney Kardashian und Travis Barker, Judy Garland und Mark Herron, Britney Spears und Jason Allen Alexander, Bruce Willis und Demi Moore sowie Frank Sinatra und Mia Farrow. Die Hochzeitskapelle ist zudem Schauplatz in vielen Fernsehserien wie "Supernatural" oder "Friends".

Beziehung erst seit Februar öffentlich

Erst im Februar wurde bekannt, dass Gage und Appleton miteinander ausgehen. Die beiden posteten Bilder von einem gemeinsamen Urlaub in Mexiko (queer.de berichtete). Letzten Monat gab es Berichte, wonach sich das Paar verlobt habe (queer.de berichtete).



Gage bestätigte die Beziehung Ende März in der NBC-"Today"-Show. Damals schwärmte er von Appleton und sagte: "Ich fühle mich sehr glücklich und sehr verliebt. Er ist ein gutaussehender Mann. Wir haben Spaß zusammen. Wir erleben Abenteuer, und es ist das beste." Zuvor hatte Appleton bereits in der "Drew Barrymore Show" gesagt: "Ich bin sehr verliebt." Zu ihrer Verlobung oder gar Hochzeit äußerten sich bislang weder Appleton noch Gage.



In den letzten Wochen zeigte sich das Paar auch gemeinsam in Hollywood. So gingen die beiden am Samstag gemeinsam zu den Fashion Los Angeles Awards in Beverly Hills.

Gage hat bereits in den Serien "Love, Victor", "You – Du wirst mich lieben" und "The White Lotus" schwule Figuren gespielt, sich aber vor seiner Beziehung mit Appleton nicht direkt zu seiner sexuellen Orientierung geäußert. Letztes Jahr wies er einen Twitter-User zurecht, der beklagt hatte, dass ein "Nicht-LGBTQIA+-Schauspieler wie Lukas Gage LGBTQIA-Figuren spielt". Die Antwort des Schauspielers: "Du kennst mein Alphabet nicht."



Appleton ist ein britischer Hairstylist und Influencer mit 3,5 Millionen Instagram-Follower*innen (zehn Mal mehr als Gage). Er datete in der Vergangenheit Schauspieler Derek Chadwick ("Hollywood", "Scream Queens"). Beruflich stylte er neben Kim Kardashian auch andere Megastars wie Ariana Grande, Katy Perry und Jennifer Lopez. (cw)