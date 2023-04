Riccardo Simonetti macht ESC-Zeitreise in der Primetime

Heute, 12:38h - 2 Min.

Das WDR-Fernsehen zeigt am Samstag (29. April) um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung die 90-minütige Doku-Sendung "Legendär – Eurovision Song Contest – eine Zeitreise mit Riccardo Simonetti" (Wiederholung um 0.45 Uhr). In der Show taucht Simonetti "in den schillernden, bunten ESC-Kosmos" (WDR-Pressetext) ein. Dabei trifft er "ESC-Ikonen" wie Luca Hänni, Guildo Horn oder Nicole, die 1982 erstmals für Deutschland das Liederfestival gewann.



Der 30-jährige Entertainer spricht auch mit weiteren Promis, etwa ESC-Superfan Olivia Jones. Mit der Dragqueen diskutiert er, wie bedeutend und wichtig der Songcontest ist – und natürlich auch über legendäre ESC Momente wie den Sieg von Conchita Wurst. Kommentiert wird die Sendung von der deutschen Sängerin Katja Ebstein, die drei Mal beim Eurovision Song Contest für Deutschland angetreten ist – und nach heutigen Standard unglaublich erfolgreich war: 1970 und 1971 belegte Ebstein mit dem Kultsong "Wunder gibt es immer wieder" bzw. dem Umweltsong "Diese Welt" jeweils den dritten Platz, 1980 schaffte sie es mit "Theater" sogar auf Rang zwei.



Katja Ebstein sang ihren Erfolgshit "Wunder gibt es immer wieder" sogar auf Japanisch ein – außerdem gibt es den Song auf Englisch ("No More Love for Me"), Französisch ("Un miracle peut arriver"), Spanisch ("Siempre hay algún milagro"), und Italienisch ("Nella strada del mio cuore")

ESC ist ein Safe Space



"Der ESC ist ein Safe Space und das wohl friedlichste Festival der Welt", erklärte Simonetti. "Skurrile Outfits, große Performance und mitunter die tollste Popmusik – das klingt nach etwas, was komplett mein Ding ist. Da mit 'Legendär' nochmal viel tiefer einzutauchen, hat total viel Spaß gemacht."

Simonetti präsentiert bereits seit 2021 die Retro-Reihe "Legendär". Bislang liefen fünf Folgen im WDR-Fernsehen, in denen er stets herausfinden will, was an vergangenen Jahrzehnten unvergessen ist. Die aktuellste Folge wurde am 8. April ausgestrahlt – damals ging es um "Unsere Helden der 80er". Die Folge steht auch in voller Länge in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit, wegen von den Bundesländern im Medienstaatsvertrag auferlegten Restriktionen allerdings nur bis zum 8. Mai. (dk)