"Amen aber sexy": Schwuler Pfarrer geht neue Wege auf Instagram

Da sich in einem einzigen Tik-Tok nicht alles sagen lässt, begrenze ich mich zunächst auf die Bibelstellen im 1. Testament. Weitere TikToks folgen. Die Bibelstellen, die im Video angesprochen werden: 3. Mose 18,22 Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel. (LU17) 3. Mose 20,13 Wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist, und sollen des Todes sterben; ihre Blutschuld komme über sie. Übrigens die einzigen Stellen, die zu dem Thema im 1. Testament stehen. Vverdammt wenig, wenn man überlegt wie dick das 1. Testament ist! Diese Stellen müssen im Kontext gelesen werden. Sie können nicht einfach daraus gelöst werden. Im 3. Buch Mose steht eine Reihe an Regeln und Gesetzen, komischer Weise werden aber immer nur die beiden oben genannten Stellen von bibeltreuen Christ*innen herausgepickt. Bei der Frage, ob man zum Beispiel gemischtes Gewebe tragen darf (3. Mose 19,19), oder dass man kein blutiges Fleisch Essen dürfe (3. Mose 19,26), fällt die Bibelauslegung dann oft nicht mehr so streng aus. An anderer Stelle empfiehlt die Bibel übrigens vegan zu leben. Das Wort Homosxualit@t kommt in der Bibel kein Mal vor, es kommt erst im 19. Jh. auf. Die beiden Bibelstellen (Lev 18,22 und Lev 20,13) beziehen sich allein auf An@lverkehr und umschreiben diesen dazu noch umständlich. Was wir aber heute unter Homosxualit@t verstehen, ist nicht allein An@lverkehr, sondern es ist noch viel mehr gemeint. Heute meinen wir eher die romantischer Liebe zwischen Männern*, die sich auf Augenhöhe lieben. Der An@alsex war im alten Orient auch eine Praxis der Erniedrigung und Vergewaltigung, denn es waren sehr patriarchale Zeiten. Und wenn sich ein Mann, wie eine Frau verhalten hat, hat er seine gesellschaftliche Stellung, also die Geschlechterhierachie verlassen. Zudem dachte man, dass die Samen eines Mannes begrenzt seien und verschwendet werden können. Die Bibelstellen lassen sich also nicht einfach kontextlos zitieren, da wir heute in ganz anderen Zeiten leben. Selbst bibeltreue Christ*innen würden ja heute auch nicht mehr die Todesstrafe für An@lverkehr zwischen Männern fordern!