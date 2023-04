ARD will Nachmittag mit Ralph Morgenstern stärken

Heute, 12:50h 3 Min.

Die "Roten Rosen" machen Pause, Ralph Morgenstern kommt: Der 66-Jährige wird vom 12. bis zum 30. Juni montags bis freitags in insgesamt 15 Folgen die neue WDR/SWR-Show "Die Haustierprofis" jeweils um 14.10 Uhr präsentieren – also auf dem Sendeplatz der seit 2006 laufenden Soap "Rote Rosen", die eine sechswöchige Sommerpause einlegt – in den ersten drei Wochen wird Morgenstern den Sendeplatz übernehmen, danach drei Wochen lang die Tour de France.



Morgenstern wird zusammen mit Tierarzt und YouTuber Dr. Karim Montasser Frauchen und Herrchen mit deren Hunden, Katzen, Vögeln, Kaninchen oder Hamstern, aber auch Echsen und andere Exoten in idyllischer Umgebung im Münsterland begrüßen. Die 15 Folgen sind im April auf dem Wasserschloss Haus Venne in Drensteinfurt gedreht worden.

"Ich habe einfach schon immer Tiere geliebt"

Für Morgenstern wird so ein Traum wahr: "Wie sagte Doris Day so schön: 'I just always loved animals'. Ich habe einfach schon immer Tiere geliebt – und daher freue ich mich sehr über diese Sendung", so Morgenstern. "Denn es geht um Haustiere und deren Besitzer*innen, denen wirklich geholfen werden kann, in dem unsere tollen Haustierprofis den Tieren nicht nur medizinisch und psychologisch helfen, sondern Herrchen und Frauchen auch zeigen, wie das tierische Miteinander besser funktionieren kann."



Morgenstern und Montasser werden begleitet von einem Team von kompetenten Fachleuten, bestehend aus dem bekannten Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin, der Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller, genannt "Doc Polly", dem international renommierten Vogelmediziner Prof. Dr. Michael Lierz, dem Fachtierarzt für Reptilien und Exoten Thomas Türbl sowie der Katzenpsychologin Heike Grotegut und der Katzentherapeutin Birga Dexel. Sie alle soll sich mit Herz und umfangreichem Wissen um die Sorgen und Nöte der Tierbesitzer*innen und ihrer Lieblinge kümmern.

Hunde ziehen, Katzen pinkeln, Echsen hauen ab

Zudem liefern sie Antworten auf tiermedizinische oder verhaltenstherapeutische Fragen – und sollen so für einen Mehrwert im Publikum sorgen. Beispielsweise geht Labrador-Mix Scooby mit seiner Besitzerin spazieren – also er führt sie, nicht sie ihn. Mischlingshund Balu ist ein Balljunkie. Katze Minu kann leider ihre Blase nicht kontrollieren, und Arthur, die Bartagame, haut nach dem Winterschlaf einfach ab. Bei den Papageien Zwick und Zwack sind Löcher im Federkleid. Ob dies ein medizinisches oder psychologisches Problem ist, wird von den Expert*innen geklärt. Dazu stellt Montasser in jeder Folge auch Tiere vor, die zwar kein besonderes Anliegen haben, aber über die man viel lernen kann: Alpakas, Fauchschaben und Mini-Schweine sind zu Gast.



Ob "Die Haustierprofis" ein einmaliges Sommererlebnis bleiben oder zu einer Serie werden, werden die wohl die Quoten entscheiden.



Morgenstern ist vor allem durch seine ZDF-Sendungen "Kaffeeklatsch" (1995-2002) und "Blond am Freitag" (2001-2007) bekannt. Für sein Engagement für LGBTI-Rechte wurde er mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Akzeptanzpreis des CSD Duisburg (queer.de berichtete). (cw)