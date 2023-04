Lukas Gage und Chris Appleton veröffentlichen Hochzeitsbilder

Heute, 11:01h - 2 Min.

Boulevardmedien haben bereits darüber berichtet, dass Schauspieler Lukas Gage (27) und Promi-Hairstylist Chris Appleton (39) am Wochenende in der "Little White Chapel" in Las Vegas in ganz kleinem Kreis geheiratet hatten (queer.de berichtete). Jetzt hat das amerikanisch-britische Paar die Hochzeit bestätigt: Gage und Appleton veröffentlichten mehrere Bilder und Videos ihrer Trauung in sozialen Medien.



Sie haben Ja gesagt! (Bild: Instagram / lukasgage)

Dabei kommt heraus: Kim Kardashian war nicht nur ein Hochzeitsgast, sondern hat die Trauung vollzogen. Das geht aus einem Bild hervor, in dem das in Partnerlook – schwarze Schuhe, schwarze Lederhose und schwarze Federjacke – auftretende Paar vor dem ebenfalls in Schwarz gekleideten Realitystar im Trausaal steht.



Zudem ist ein Video zu sehen, in dem die kanadische Countrysängerin Shania Twain dem Ehepaar ihren Hit "You're Still The One" vorsang. Auf Instagram kommentierte die 57-Jährige die veröffentlichten Bilder und Videos mit den Worten: "Glückwünsche an euch beide! Es hat Spaß gemacht, euch zu überraschen."



Laut Medienberichten besuchte das Paar gemeinsam mit Kardashian auch ein Konzert des R&B-Sängers Usher. Sie seien im VIP-Bereich gesichtet worden.

Das Paar hat bislang seine Beziehung weitgehend aus den Medien herausgehalten: Erst im Februar wurde bekannt, dass Gage und Appleton miteinander ausgehen. Die beiden posteten Bilder von einem gemeinsamen Urlaub in Mexiko (queer.de berichtete). Vor wenigen Wochen gab es Berichte, wonach sich das Paar verlobt habe (queer.de berichtete). Erst vor zwei Wochen zeigten sich die beiden in sozialen Medien bei einem gemeinsamen Strandurlaub auf den Bahamas.



In TV-Sendungen haben die beiden zuletzt über ihre Liebe gesprochen. Appleton erklärte etwa in der "Drew Barrymore Show" letzten Monat, dass er "jemand Besonderen" sehr liebe. Kurze Zeit später bestätigte Gage im Frühstücksfernsehen von NBC, dass er mit Appleton ausgehe und "sehr verliebt" sei.



Gage ist als Schauspieler inzwischen sehr gefragt – er hat bereits in den Serien "Love, Victor", "You – Du wirst mich lieben" und "The White Lotus" schwule Figuren gespielt. Appleton ist bekannt, weil er Promis wie Ariana Grande, Katy Perry und Jennifer Lopez und auch Kim Kardashian gestylt hat. Er hatte in der Vergangenheit Schauspieler Derek Chadwick ("Hollywood", "Scream Queens") gedatet. (dk)