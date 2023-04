Mit Schmatzer: Spanischer Fußballer outet sich nach Aufstieg

Alberto Lejárraga (re.) feiert den Aufstieg seines Teams (Bild: Twitter / Alberto Lejárraga

Heute, 12:27h 2 Min.

Alberto Lejárraga, der 28-jährige Torhüter des südspanischen Fußballclubs FC Marbella, verband den Aufstieg seines Teams mit einem Coming-out: Nach dem 1:0-Sieg seines Vereins über den früheren Erstligisten Real Jaén war am vergangenen Sonntag die Rückkehr von Marbella in die vierthöchste Spielklasse in Spanien sicher. Lejárraga feierte den Aufstieg mit seinem Freund – und gab ihm auf dem Spielfeld des Stadions Dama de Noche einen innigen Kuss.



Auf Twitter veröffentlichte der Schlussmann und studierte Ingenieurinformatiker später ein Bildercollage und schrieb dazu: "Vielen Dank, dass du immer an meiner Seite bist und mit mir durch dick und dünn gehst! Diesmal war es uns vergönnt, die schönen Seiten zu erleben."



Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS pic.twitter.com/gwsvZQztDW Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023 Twitter / alberto_leja

In sozialen Netzwerken erhielt Lejárraga viel Unterstützung. Dabei bedankten sich einige Nutzer*­innen, dass der Sportler mit seinem Coming-out ein Vorbild für andere Schwule sei und zeige, dass man homo­sexuell sein kann und gleichzeitig ein erfolgreicher Fußballer. Einer schrieb etwa: "Hoffentlich trauen sich mehr Menschen wie Alberto Lejárraga an die Öffentlichkeit und tragen dazu bei, dass mehr Fußballer sich geschützt fühlen und ihr Leben in Normalität leben können."

Im Februar hatte das Coming-out von Jakub Jankto von Sparta Prag für Aufsehen gesorgt (queer.de berichtete). Jankto war vom spanischen Erstligisten FC Getafe an den tschechischen Spitzenclub ausgeliehen worden. Nach einer Verkehrskontrolle wurde er vor gut einer Woche freigestellt (queer.de berichtete). In der ersten spanischen Liga hat sich bislang noch kein aktiver Spieler geoutet.



Letztes Jahr sorgte das angebliche Coming-out des früheren spanischen Nationaltorwarts Iker Casillas auf Twitter für Aufregung. Der 41-Jährige erklärte dann aber, sein Konto sei gehackt worden (queer.de berichtete). (cw)