Erster Trailer für "Strange Way of Life" veröffentlicht

Silva (Pedro Pascal) kümmert sich um Jake (Ethan Hawke)

Heute, 13:41h 2 Min.

Nächsten Monat feiert der queere Western "Strange Way of Life" in Cannes seine Weltpremiere. Seit Mittwoch ist der erste Trailer öffentlich. In dem einminütigen Clip gibt es Colts, Alkohol und angespannte schwule Romantik.

Der 30-minütige Kurzfilm handelt von zwei Männern mittleren Alters, die sich nach 25 Jahren Trennung in dem Wüstenstädtchen Bitter Creek wiedersehen. Der langjährige Hollywood-Star Ethan Hawke (52) und der "The Last of Us"- und "Mandalorian"-Darsteller Pedro Pascal (48, Pinknews: "Der Lieblingsdaddy des Internets") spielen die Hauptrollen. Hawke stellt den Sheriff Jake dar, der in Chile geborene Pascal den Cowboy Silva.



Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almodóvar ("Alles über meine Mutter", "Leid und Herrlichkeit", "Parallele Mütter) drehte den Film in seinem Heimatland. Der 73-Jährige bezeichnete "Strange Way of Life" als seine "Antwort auf Brokeback Mountain". Vor 20 Jahren hatte es Almodóvar abgelehnt, bei dem Hollywood-Western mit Heath Ledger und Jake Gyllenhaal Regie zu führen, da er nicht glaubte, die Beziehung der beiden Männer "animalisch" genug darstellen zu können. Die Regie übernahm schließlich Ang Lee.

Starttermin in Deutschland unbekannt

Der Kurzfilm wird kommenden Monat bei den Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerb, in der Sélection Officielle, laufen. Nach "The Human Voice" mit Tilda Swinton ist "Strange Way of Life" erste die zweite Regiearbeit Almódovars in englischer Sprache. Noch ist unklar, wann und wo der Western in Deutschland zu sehen sein wird. In anderen Ländern ist dies bereits entschieden: Die Indie-Streamingplattform Mubi hat sich etwa die Rechte für Italien und Lateinamerika gesichert, Pathe wird den Film in Großbritannien veröffentlichen. (cw)