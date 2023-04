In Koblenz ist Patricia Pederzani eine bekannte LGBTI-Aktivistin und Kommunalpolitikerin (Bild: Screenshot/Youtube / Grüne Koblenz)

Der Koblenzer Gleichstellungsausschuss hat am Dienstag laut "Rhein-Zeitung" (Bezahlartikel) in geheimer Wahl für die 33-jährige trans Frau Patricia Pederzani als Queer­beauftragte der Großstadt gestimmt. Die grüne Kommunalpolitikerin und LGBTI-Aktivistin, die unter anderem im Vorstand des Vereins Queer Mittelrhein sitzt, erhielt neun Stimmen, ihr AfD-Herausforderer Joachim Paul eine, vermutlich seine eigene. Es gab sechs Enthaltungen.



Vor knapp einem Monat war bekannt geworden, dass Paul überraschend als Gegenkandidat um den ehrenamtlichen Posten antritt (queer.de berichtete). Der nach eigenen Angaben nicht queere Rechtsaußenpolitiker, der auch im AfD-Bundesvorstand und im rheinland-pfälzischen Landtag sitzt, hatte beim Koblenzer CSD 2018 das nun angestrebte Amt noch für überflüssig erklärt.



Joachim Paul ist stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und zudem seit 2015 stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat von Koblenz. Seit 2019 ist er Beisitzer im AfD-Bundesvorstand (Bild: ots / AfD)

Paul hatte vor vier Jahren wegen seiner Nähe zu Neonazis und rechtsextremem Gedankengut für Schlagzeilen gesorgt: Damals wurde er als Vorsitzender des Lantagsausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik abgewählt, nachdem bekannt geworden war, dass er offenbar unter einem Pseudonym für das NPD-Organ "hier & jetzt" geschrieben hatte.

Bei der Abstimmung handelt es sich lediglich um eine Beschlussempfehlung. Am Ende muss der Stadtrat entscheiden. Es wird laut "Rhein-Zeitung" angenommen, dass Pederzani jeweils vier Stimmen von Grünen und SPD sowie eine Stimme der Linken erhalten hat. Wahrscheinlich haben sich die Vertreter*innen von CDU, FDP und Freien Wählern enthalten. Im Stadtrat verfügen Grüne, SPD und Linke über 27 der 56 Stimmen.



Erste Queerbeauftragte in Koblenz war Ruby Nilges. Die bisexuelle Aktivistin war 2020 für eine vierjährige Amtszeit gewählt worden, schied aber aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Amt aus.



Patricia Pederzani ist in sechs von 13 queeren Vereinen in Koblenz aktiv, bei dreien sitzt sie sogar im Vorstand. Bei Queer Mittelrhein berät und begleitet sie trans Menschen, außerdem führt sie Schulungen zu LGBTI-Themen für Institutionen durch. "Ich will, dass Koblenz eine queerfreundliche Stadt wird, dass es queeren Menschen hier gut geht und es viele tolle queere Veranstaltungen gibt", hatte sie vor einem Monat gegenüber der "Rhein-Zeitung" erklärt. (cw)