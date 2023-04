ColognePride stellt klar: CSD 2024 weicht nicht der Heim-EM

Heute, 15:49h 2 Min.

Der ColognePride hat eine EM-bedingte zeitliche Verschiebung des CSDs 2024 dementiert. "Durch die Aussage der Medien 'Der ColognePride 2024 muss verschoben werden' ist der Eindruck einer zeitlichen Verschiebung entstanden. Für uns kommt jedoch nur eine räumliche Verlegung in Frage", erklärte der Verein am Mittwochabend.



Anlass war eine Äußerung von Stadtdirektorin Andrea Blome (parteilos), die wegen der in Deutschland stattfindenden EM eine zeitliche oder räumliche Verschiebung angekündigt hatte. Beim letzten großen Fußballevent in der Bundesrepublik, der Weltmeisterschaft 2006, war der CSD noch auf die Zeit nach dem Finalspiel ausgewichen.



Dies sei jetzt aber keine Option, "da auch wir an nationale und internationale Absprachen wie auch Planungen gebunden sind", so der CSD-Vorstand. "Wir sind sehr zuversichtlich, bald gemeinsam geeignete Flächen für die Durchführung des ColognePride-Straßenfestes vom 05.07. bis 07.07.2024 nennen [zu] können". Allerdings sei auch "die räumliche Verlegung für uns als gemeinnützigen Verein mit erheblichen Mehrkosten verbunden".

EM blockiert Heumarkt und Alter Markt

Die Männer-EM 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Zwar ist für das CSD-Wochenende kein Spiel im RheinEnergie-Stadion in Köln-Müngersdorf geplant, allerdings soll es Public Viewing am Heumarkt und Kultur-Programme zur EM auf dem Roncalliplatz und dem Alter Markt geben. Gewöhnlich befindet sich die CSD-Hauptbühne auf dem Heumarkt und die Politur-Bühne auf dem Alter Markt. Am 5. und 6. Juli sollen vier Viertelfinalspiele ausgetragen werden.



"Wir sind uns sicher, auch im Jahr 2024 einen empowernden und starken ColognePride zu erleben, bei dem alle Menschen und Freund*innen der Community 'FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!' auf die Straße gehen werden", so der CSD-Vorstand unter Betonung seines Mottos. "Die Durchführung des ColognePride im Zeitraum der UEFA EM24 wird ein sehr starkes Zeichen aus Köln in die Welt senden!"



In diesem Jahr findet das ColognePride-Straßenfest vom 7. bis zum 9. Juli statt.



Letztes Jahr sorgte die ColognePride-Demo für Schlagzeilen, weil mit Hendrik Wüst (CDU) erstmals ein Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen das Event eröffnete (queer.de berichtete). Damals verfolgten mehr als eine Million Menschen auf den Straßen die Parade. (pm/dk)