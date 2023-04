Pornostar Kyle Ross ist tot

Kyle Ross in einem Bild aus dem Jahr 2022 (Bild: Twitter / Kyle Ross)

Heute, 16:46h 2 Min.

Der bekannte amerikanische Pornodarsteller Kyle Ross ist im Alter von 30 Jahren bei einem Autounfall in Florida ums Leben gekommen. Das bestätigte das Twink-Pornolabel Helix Studios, für das Ross zwischen 2011 und 2020 als Darsteller in mehr als 100 Szenen gearbeitet hatte. Kyle galt als eines der bekanntesten Gesichter des Labels und arbeitete nach seinem Ausscheiden als Darsteller bis letzten Monat auch hinter der Kamera bei dem Pornoproduzenten weiter. Zuletzt war er auch noch auf OnlyFans aktiv.



"Wir sind untröstlich, euch mitteilen zu müssen, dass Aaron Cumbey, auch bekannt als Kyle Ross, letztes Wochenende gestorben ist", erklärte Helix Studios auf Twitter. "Seine Familie ist tief betrübt und bittet darum, ihre Privatsphäre zu achten. Wir haben dich lieb, Kyle".

Auch Kyles Hund bei Unfall gestorben

Der gewöhnlich gut informierte Schwulenpornoblog "Str8UpGayPorn" meldete, dass auch Kyles Assistenzhund Hank bei dem Unfall gestorben ist. In sozialen Medien hatte sich Kyle immer wieder mit Hank gezeigt.







Bislang gibt es keine Details über den Unfall. Auf Twitter hatte Kyle kurz vor dem Unglück beschrieben, dass er auf den Florida Keys Urlaub machte. Am Wochenende beschwerte er sich, dass er von einem American-Airlines-Flug nach San Diego abgewiesen wurde, weil er seinen Assistenzhund nicht wie vorgeschrieben 48 Stunden vorher angemeldet hatte. Er habe dann ein Auto gemietet, in dem er auch geschlafen habe, weil er kein freies Hotelzimmer finden konnte. Kyle litt an Multipler Sklerose. Im letzten Video war zu sehen, wie er sein Medikament, das nahe null Grad gehalten werden muss, mit an einer Tankstelle gekauften Eiswürfeln zu kühlen versuchte. Im Süden Floridas herrschen derzeit Temperaturen nahe 30 Grad.



Promobild während Kyles aktiver Karriere (Bild: Helix Studios)

Viele seiner Kollegen nahmen in sozialen Medien Anteil an Kyles Tod. Pornodarsteller Max Carter bezeichnete den Verstorbenen etwa als seinen "besten Freund" und erklärte: "Er war immer da für mich, wenn es schwierig wurde. Er hat mir immer geholfen, wenn ich das besonders gebraucht habe. Ich werde dich immer vermissen. Du hast uns zu früh verlassen. Worte können nicht ausdrücken, wie viel du mir bedeutet hast. Das Leben wird ohne dich nicht mehr wie früher sein." (cw)