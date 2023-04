Heute, 17:34h 3 Min.

Die Bundesministerien für Familie und für Justiz haben am Donnerstag die regierungsinterne Ressortabstimmung für das Selbstbestimmungsgesetz eingeleitet. Im Anschluss sind eine Verbändeanhörung sowie der Kabinettsbeschluss über den Gesetzentwurf vorgesehen, wie das Bundesfamilienministerium laut der Nachrichtenagentur afp mitteilte (Update 18.10h: Laut einer afp-Berichtigung stammen die Informationen nicht aus einer Mitteilung, sondern "aus Regierungskreisen").



Eine entsprechende Mitteilung und der zu diskutierende Referentenentwurf waren zugleich am Donnerstagnachmittag noch nicht auf den Webseiten der Ministerien veröffentlicht. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, der Grünenpolitiker Sven Lehmann, sprach bei Twitter von einer zunächst "regierungsinternen Ressortabstimmung". Die Anhörung der Verbände solle in der nächsten Woche starten.



Eckpunkte des Vorhabens zur endgültigen Abschaffung des seit 1981 geltenden Transsexuellengesetzes (TSG) hatten Justizminster Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bereits im letzten Juni für ihre gemeinsam zuständigen Ministerien vorgestellt (queer.de berichtete). Die Ampel-Koalition hatte sich Ende März im Grundsatz auf die Neuregelung geeinigt.

Selbstbestimmung für alle

Künftig sollen trans, inter und nicht binäre Menschen nur noch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt abgeben müssen, wenn sie den Vornamen oder den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern wollen. Bisher ist für eine Änderung der Einträge ein entwürdigendes und teures Verfahren mit zwei psychologischen Gutachten, die selbst bezahlt werden müssen, erforderlich und eine anschließende Entscheidung des Amtsgerichts. Für inter Personen galt durch die Regelung zu einem dritten oder freigelassenen Geschlechtseintrag bereits ein vereinfachtes und auf Selbstbestimmung setzendes Verfahren.



Die Änderung werde drei Monate nach der Erklärung wirksam, was eine Neuerung im Vergleich zu den Eckpunkten darstellt, und könne frühestens nach einem Jahr erneut revidiert werden. Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren benötigten die Erlaubnis ihrer Eltern. Bei 14- bis 17-Jährigen könne ein Familiengericht die Entscheidung der Eltern auf Antrag der Minderjährigen ersetzen.

Verzögerungen und Regierungsstreit

Während die Stimmungsmache gegen das Gesetz und trans Personen zuletzt immer mehr zunahm, hatte sich die Vorlage eines Entwurfs immer wieder verzögert – offenbar in einem Gerangel zwischen den beiden Ministerien. Buschmann hatte wochenlang mit widersprüchlichen Äußerungen für Verwirrung gesorgt, die teils als ein "Einknicken" vor transfeindlicher Stimmungsmache und teils als ausdrückliche Diskriminierungserlaubnis gedeutet wurden. So hatte er mit Verweis auf das Hausrecht behauptet, dass trans Frauen auch bei einem angepassten Geschlechtseintrag der Zutritt etwa zu einer Frauensauna verwehrt werden könne (queer.de berichtete). Paus hatte hingegen erst vor wenigen Tagen betont, dass das künftige Gesetz keine Diskriminierung dulden werde (queer.de berichtete).



Zum Vorhaben heißt es nun in der afp-Zusammenfassung: "Zusätzliche Regelungen sollen sicherstellen, dass Schutzbereiche für vulnerable und von Gewalt betroffene Personen nicht missbräuchlich in Anspruch genommen werden". Beispielsweise solle "niemand allein aufgrund des Eintrags im Personenstandsregister automatisch Zugang zu einem Frauenhaus erhalten". Auch privates Hausrecht bleibe "ausdrücklich unberührt".



Wie bereits bei den Eckpunkten angekündigt, enthält der Entwurf keine Festlegung zur Teilnahme von transgeschlechtlichen Personen am Sport und verweist dabei auf die autonome Organisation der Verbände. Anders als bei einem Entwurf der damals oppositionellen grünen Bundestagsfraktion von vor zwei Jahren enthält das künftige Selbstbestimmungsgesetz auch keine Aspekte der medizinischen Versorgung. Das im Ampel-Koalitionsvertrag versprochene Recht auf Kostenübernahme durch die Krankenkassen liegt zur Umsetzung stattdessen bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (queer.de berichtete). (cw/afp)