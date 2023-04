Auch Cara Delevingne bei "American Horror Story" dabei

Cara Delevingne tritt neben Kim Kardashian in "American Horror Story" auf (Bild: IMAGO / MediaPunch)

Heute, 02:09h - 2 Min.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Superstar und Influencer-Königin Kim Kardashian (42) in der kommenden, zwölften Staffel der beliebten Horror-Serie "American Horror Story" mitspielen wird (queer.de berichtete). Nun meldet das Branchenmagazin "Deadline", dass auch Model und Schauspielerin Cara Delevingne (30) in den neuen, im Sommer startenden Folgen der Erfolgsshow mit dem Titel "Delicate" mitwirken wird. Einzelheiten zu der von Delevingne gespielten Figur sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Die queere 30-Jährige wird jedoch eine der Serien-Hauptrollen übernehmen.

"American Horror Story: Delicate" basiert erstmals auf einer Vorlage

Delevingne und Kardashian ergänzen den Cast um Fan-Liebling Emma Roberts (32), die in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Staffeln der Serie zu sehen war. Auch der unter anderem aus der Kultserie "Gilmore Girls" bekannte Darsteller Matt Czuchry (45) ist in Staffel zwölf von "American Horror Story" Medienberichten zufolge mit dabei.



Die langlebige Horror-Show wird in der zwölften Staffel erstmals auf einer Buchvorlage basieren. Adaptiert wird der Roman "Delicate Condition" der Autorin Danielle Valentine. Das Buch wird erst im August im Handel erscheinen und dreht sich um eine Frau, die davon überzeugt ist, dass ein teuflisches Wesen alles daran setzt zu verhindern, dass sie schwanger wird. Das Werk wird als "feministisches Update" von "Rosemary's Baby" beschrieben.



Model Delevingne war zuletzt in der nach zwei Staffeln zu Ende gegangenen Fantasy-Serie "Carnival Row" bei Amazon Prime Video zu sehen. Auch in der bereits mit drei Emmys ausgezeichneten Hulu-Serie "Only Murders in the Building" trat sie auf, und wirkte zuvor in Kinofilmen wie "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten" (2017) oder "Suicide Squad" (2016) mit.

Coming-out als genderfluid

Cara Delevingne, die früher mit der amerikanischen Schauspielerin Michelle Rodriguez liiert war, hatte bereits mehrfach über ihre queere Identität gesprochen. 2020 outete sie sich als genderfluid (queer.de berichtete).



Ihre eigene Sexualität schwanke, sagte Delevingne. "Aber ich bin definitiv mehr auf der Seite der Frauen. Ich mag Sex mit Männern, ich gehe nur nicht mit ihnen aus." Queer zu sein, fühle sich fließend und frei an, sagte sie Ende letzten Jahres. Sie sehe sich als Mitglied der LGBTI-Community, sei sich aber letztlich nicht genau sicher, wie sie sich identifiziere. "Es fühlte sich so an wie 'Ich weiß nicht, welcher Buchstabe ich bin'" (queer.de berichtete). (cw/spot)