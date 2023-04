Hat Dustin Lance Black eine lesbische Partyveranstalterin angegriffen?

Dustin Lance Black beim NewFest im Oktober 2022 (Bild: IMAGO / Cover-Images)

Heute, 02:34h - 2 Min.

Der schwule Oscar-Preisträger Dustin Lance Black (48) steht in London wegen Körperverletzung vor Gericht. Der Prozess gegen den US-Drehbuchautor ("Milk") soll am 8. August 2023 beginnen, wie ein Gerichtsdiener in London der Nachrichtenagentur PA zufolge sagte. Black habe sich bei einer Anhörung am Donnerstag nicht schuldig bekannt und sei ohne Auflagen auf freiem Fuß.



Dem US-Autor wird vorgeworfen, am 18. August 2022 bei einer Auseinandersetzung in der queeren Londoner Bar "Freedom" die lesbische Partyveranstalterin Teddy Edwardes angegriffen und ein "ganzes Getränk" nach ihr geworfen zu haben. Edwardes ist Gründerin des lesbischen Partyreihe "LICK" und tritt aktuell als Partyplanerin in der neuen BBC-Show "Big Proud Party Agency" auf.



Freigetränke und Schläge



Black war Berichten zufolge an dem Abend mit seinem Ehemann, dem olympischen Goldmedaillengewinner Tom Daley, unterwegs. Edwardes erklärte in sozialen Medien, sie habe das Paar zu einem Getränk eingeladen, anschließend sei es jedoch zu einem Streit mit einem weiteren Gast gekommen. Als sie diese Person gebeten habe, den Tisch zu verlassen, sei der US-Autor ausgerastet. Tom Daley habe vergeblich versucht, die Situation zu beruhigen.



Black wurde bei der Auseinandersetzung selbst durch einen Schlag auf den Hinterkopf verletzt und habe laut einem Sprecher eine "lebensverändernde Gehirnerschütterung" erlitten.

Oscar für Film über Harvey Milk

Dustin Lance Black erhielt 2009 den Oscar für das Drehbuch für den Film "Milk", in dem Sean Penn den bekannten Schwulenaktivisten Harvey Milk spielte. Der erste homosexuelle Mann, der in ein öffentliches Amt gewählt wurde, war 1978 im Rathaus von San Francisco erschossen worden.

Seit 2013 ist Black mit dem britischen Wasserspringer Tom Daley (28) liiert und seit 2017 mit ihm verheiratet (queer.de berichtete). Im Juni 2018 kam ihr erstes gemeinsames Kind Robbie Ray Black-Daley zur Welt, das von einer Leihmutter ausgetragen worden war (queer.de berichtete). Ende März folgte der zweite Sohn Phoenix Rose (queer.de berichtete).



"Natürlich wird Herr Black diesen Prozess respektieren und sich in der Zwischenzeit darauf konzentrieren, ein liebevoller Vater und Ehemann zu sein", teilte ein Sprecher des Autors in einem Statement mit.



Im vergangenen Herbst hatte Dustin Lance Black seine vorübergehende Abwesenheit in sozialen Medien mit einer "schweren Kopfverletzung" begründet (queer.de berichtete). Details nannte er damals nicht. (cw/dpa)