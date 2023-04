Legte die Ampel ein "Misstrauensgesetz" vor?

Vor dem Bundestag haben LGBTI-Aktivist*innen in den letzten Jahren wiederholt für eine weitreichende Überarbeitung des Trans-Rechts demonstriert (Bild: Twitter / ChangeGER

Heute, 14:06h 2 Min.

"Natürlich ist alles besser als das derzeit existierende und weitgehend verfassungswidrige Transsexuellengesetz", so Die-Linke.queer-Sprecher Frank Laubenburg und Daniel Bache sowie Linken-Parteivorstandsmitglied Maja Tegeler in einer ersten Reaktion auf den ersten fertigen Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz. "Die nun bekanntgewordenen Details des Gesetzentwurfes machen allerdings deutlich, dass die Bundesregierung eher ein Misstrauensgesetz als ein Selbstbestimmungsgesetz verabschieden möchte."



Die Kritik an dem bislang nicht offiziell veröffentlichten Entwurf ist auch in sozialen Medien spürbar. "Im Selbstbestimmungsgesetz wird anti-trans Propaganda eine rechtliche Legitimationsgrundlage gegeben, indem Ausnahmen geschaffen werden, die auf der Lüge basieren, dass trans Frauen eine Gefahr für cis Frauen seien", kritisierte etwa die Autorin Annika Brockschmidt auf Twitter. "Im Entwurf für das #Selbstbestimmungsgesetz steht so unglaublich viel Misstrauen gegen Menschen, die ihren #Geschlechtseintrag ändern…", meinte ein anderer Nutzer. Konkret gab es etwa Kritik an der dreimonatigen Bedenkzeit. So gebe es selbst im verhassten Transsexuellengesetz keine Bedenkzeit, ebensowenig wie bei Namensänderung bei inter Menschen, bei Eheschließungen oder beim Kinderzeugen – nur bei Abtreibungen und im Selbstbestimmungsgesetz halte der Gesetzgeber eine Bedenkzeit für notwendig.



Im #Selbstbestimmungsgesetz wird anti-trans Propaganda eine rechtl. Legitimationsgrundlage gegeben, indem Ausnahmen geschaffen werden, die auf der Lüge basieren, dass trans Frauen eine Gefahr für cis Frauen seien. Einordnung zu gender critical Ideologie: https://t.co/2bY63fXAOb Annika Brockschmidt (@ardenthistorian) April 28, 2023 Twitter / ardenthistorian

|

Im Entwurf für das #Selbstbestimmungsgesetz steht so unglaublich viel Misstrauen gegen Menschen, die ihren #Geschlechtseintrag ändern...

Wieder kuscht eine Regierung vor intoleranten Troll*innen und schaufelt auf eine kleine Kirsche massig Fäkalien, damit es ja nicht zu süß wird. Kwink (@LeKWiNK) April 28, 2023 Twitter / LeKWiNK

|

Das TSG hat keine Bedenkzeit, § 45b PStG ebenso keine Bedenkzeit.

Eheschließungen haben keine Bedenkzeit.

Kinder Zeugen hat keine Bedenkzeit.



Was eine Bedenkzeit hat:



Schwangerschaftsabbrüche und das kommende #Selbstbestimmungsgesetz. Queer Marie's Revenge (@queerbildung) April 28, 2023 Twitter / queerbildung

"Erst wenn die Suppe fertig gewürzt ist, kann man sagen, ob sie einem schmeckt"



Trans-Verbände reagierten noch zurückhaltend auf die ersten Berichte – und hoffen offenbar, in der Abstimmung einige Passagen tilgen zu können: "Es ist ein sehr wichtiger Schritt, dass der Gesetzgebungsverfahren endlich in die nächste Phase geht und der Entwurf den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt wird", erklärte etwa der Bundesverband Trans* (BVT*). Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) schrieb auf Twitter: "Die bekannten Passagen rufen viel Wut und Angst hervor. Gleichzeitig müssen wir abwarten, erst wenn die Suppe fertig gewürzt ist, kann man sagen, ob sie einem schmeckt oder nicht."



Die Presse hat den unfertigen Entwurf des #Selbstbestimmungsgesetz

und zitiert diesen.



Die bekannten Passagen rufen viel Wut und Angst hervor.



Gleichzeitig müssen wir abwarten, erst wenn die Suppe fertig gewürzt ist, kann man sagen ob sie einem schmeckt oder nicht. #deinedgti pic.twitter.com/VQu2MQF59L dgti e.V. (@dgti_ev) April 28, 2023 Twitter / dgti_ev

In den Koalitionsfraktionen ist man hingegen zufrieden. Dabei wird auf Verbesserungen im Vergleich zum alten Transsexuellengesetz hingewiesen: "Menschen wollen selbstbestimmt leben können. Das ist ein zentrales Bedürfnis, garantiert vom Grundgesetz. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz erhalten endlich auch transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen dieses Grundrecht, das ihnen bisher verwehrt wurde", erklärte die trans Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne).

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bekräftigte auf Twitter nüchtern: Mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll es trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen erleichtert werden, ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern zu lassen." (dk)