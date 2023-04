Evangelische Landeskirche bittet queere Menschen um Vergebung

Die EKHN-Synode findet in Frankfurt statt (Bild: Screenshot/Youtube / Evangelische Kirche Hessen-Nassau)

Heute, 16:49h - 2 Min.

Die evangelische Landeskirche Hessen-Nassau (EKHN) hat am Freitag auf einer Versammlung in Frankfurt am Main mit großer Mehrheit ein "Schuldbekenntnis" beschlossen, in dem sie queere Menschen um Vergebung bittet. "Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle haben in Gemeinden und Einrichtungen der EKHN Diskriminierung erfahren. Dem haben wir als Kirche nicht gewehrt. Schlimmer noch: Wir haben die Würde von Gottes Geschöpfen verletzt in Erklärungen und Verlautbarungen, welche sich einseitig auf ein nur binäres, heteronormatives und letztlich patriarchales Familienmodell bezogen", heißt es in dem auf der Landessynode verabschiedeten Text. "Diese Erklärungen und Verlautbarungen erkennen wir heute als Irrtum. Sie sind auch dann gegen die Frohe Botschaft des liebenden Gottes gerichtet, wenn sie zu einer Zeit erfolgt sind, in der staatlicherseits queeren Menschen keine volle Gleichberechtigung zugebilligt wurde."



Durch die queer­feindliche Haltung der Kirche sei vielen Menschen die "geistliche Heimat" genommen und ihnen "schwere Verletzungen" zugefügt worden. "Viel zu lange hat auch die EKHN die Vielfalt der Geschlechter, unterschiedlicher sexueller Orientierungen, Lebensweisen und Familienmodelle nicht geachtet, sondern zu begrenzen versucht", erklärte die Kirche weiter. "Als Kirchenleitung und Kirchensynode bitten wir vor Gott und den Menschen dafür um Vergebung. Alle, denen wir damit Unrecht getan haben, bitten wir um Vergebung." Heute glaube die Kirche, dass "Homosexualität, Bisexualität, Trans- und Intersexualität, non-binäre und queere Lebensformen ein Teil der Schöpfung" seien.



Bitte um Vergebung: In einem Schuldbekenntnis heißt es unter anderem, dass Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle auch in Gemeinden und landeskirchlichen Einrichtungen lange Zeit Diskriminierung erfahren hätten. Zum Schuldbekenntnis: https://t.co/mAi0oo1DFv pic.twitter.com/xWF9FUthx9 ekhn_de (@ekhn_de) April 28, 2023 Twitter / ekhn_de

|

Bei der Synode beklagte Kirchenpräsident Volker Jung auch "die höchsten Austrittszahlen in unserer Geschichte". Rund 30.000 Menschen hätten demnach allein im letzten Jahr die Kirche verlassen. In einem weiteren Beschluss rief die Landeskirche die politisch Verantwortlichen zudem auf, schutzbedürftige Geflüchtete besser zu schützen.



Die Synode fordert die politisch Verantwortlichen auf, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge stärker in den Blick zu nehmen. Dazu gehörten unter anderem asylsuchende Kinder, die ca. 30 Prozent aller Asylsuchenden bei uns ausmachten: https://t.co/AIpspzjA4u@diakoniekh pic.twitter.com/qdElvEl6vu ekhn_de (@ekhn_de) April 28, 2023 Twitter / ekhn_de

|

Die Landeskirche Hessen-Nassau gilt als relativ fortschrittlich. Bereits 2013 wurde erstmals eine gleich­geschlechtliche Eheschließung kirchenrechtlich beurkundet – also vier Jahre vor der staatlichen Öffnung der Ehe. Kirchenpräsident Volker Jung sprach sich schon 2014 für ein generelles Adoptionsrecht für gleich­geschlechtliche Paare aus (queer.de berichtete).

Die Landeskirche Hessen-Nassau ist eine von 20 evangelischen Landeskirchen – sie umfasst Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz sowie einige Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 1,4 Millionen Menschen gehören ihr an und damit gut ein Viertel der Bevölkerung. (dk)