Pollys Fotos und ihre Bewunderung für Gabrielle

Heute, 04:01h - 2 Min.

Die schüchterne Tagträumerin Polly lebt in Toronto und hält sich mit Zeitarbeitsjobs über Wasser. Ihren Alltag dokumentiert sie mit Fotos, die sie in ihrem kleinen Badezimmer entwickelt. Obwohl sie Probleme mit der Selbstorganisation hat und oft ziemlich ungeschickt ist, wird sie von der Kuratorin Gabrielle als neue Galerie-Sekretärin eingestellt.



"Gesang der Meerjungfrauen" ist seit 28. April 2023 auf DVD erhältlich

Polly bewundert ihre elegante und ehrgeizige neue Chefin, die gerade in einer Beziehung mit der jungen Künstlerin Mary feststeckt. Doch als Polly anonym eigene Fotos an die Galerie schickt, beginnen die Masken der Kunstwelt zu fallen.



Bei der Premiere in Cannes im Jahr 1987 wurde Patricia Rozemas bittersüße Komödie als Entdeckung gefeiert. Heute gilt "Gesang der Meerjungfrauen" (Amazon-Affiliate-Link ) als einer der zentralen kanadischen Filme der 1980er Jahre und als Klassiker des lesbischen Kinos.



Erzählt aus der subjektiven Perspektive seiner skurrilen und höchst liebenswürdigen Hauptfigur Polly führt uns der Film immer wieder in sinnliche Welten, in denen wir fliegen, auf dem Wasser gehen und tatsächlich Meerjungfrauen singen hören können. (cw/pm)



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Gesang der Meerjungfrauen. Komödie. Kanada 1987. Regie: Patricia Rozema. Cast: Sheila McCarthy, Paule Baillargeon, Ann-Marie McDonald, Brenda Kamino. John Evans, Richard Monette. Laufzeit: 83 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Salzgeber