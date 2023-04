CSD Frankfurt steht weiterhin auf der Kippe

Heute, 04:43h - 2 Min.

Dem Frankfurter CSD, der vom 13. bis 16 Juli 2023 stattfinden soll, droht aus finanziellen Gründen weiterhin die Absage. In der vergangenen Woche machten die Veranstalter*innen öffentlich, dass aufgrund von "massiven Kostensteigerungen" ein Defizit von rund 69.000 Euro vorliege (queer.de berichtete). Dieses konnte bislang nicht ausgeglichen werden.



Über die Spendenplattform betterplace.org will der ehrenamtliche Verein, der den CSD organisiert, zumindest knapp 30.000 Euro einsammeln. Bis Samstagmorgen waren dort aber weniger als 5.815 Euro von 131 Spender*innen eingegangen.

Höhere Kosten bei Strom, Wasser und Straßenreinigung

"Jede Hilfe ist willkommen und notwendig", erklärte der Verein, der parallel auch Gespräche mit der Stadt führt. Auf der Spendenseite heißt es: "Insgesamt werden 69.000 Euro benötigt, um das Defizit der Kostensteigerungen unserer Dienstleister – seien es Strom- und Wasserversorgung, sowie die Straßenreinigung – auszugleichen. Deine Spende kann helfen, den CSD stattfinden zu lassen." Auch die Veranstalter*innen anderer Straßenfeste beklagen sich über deutlich höhere Kosten als in den Vorjahren.



Der Frankfurter CSD mit seiner Demoparade durch die Innenstadt ist die größte Veranstaltung der LGBTI-Community in Hessen und eine der größten bundesweit. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Here & Queer".

Verbale Unterstützung aus der Politik

Die SPD Frankfurt forderte ihre Fraktion und den designierten Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) auf, Gespräche mit der zuständigen Dezernentin für Diversität, Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff und dem Vorstand des CSD Frankfurt zu führen, "um herauszufinden, welche Probleme entstanden sind" und wo die Stadt unterstützen kann. "Die regelmäßigen gewalttätigen Übergriffe auf queere Menschen zeigen, wie wichtig es ist, dass der CSD stattfindet", sagte SPD-Vorstandsmitglied Rachid Khenissi. "Gerade in einer so diversen Stadt wie Frankfurt wäre es ein fatales Zeichen, wenn der CSD ausfallen würde."



Auch Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der Linken im Römer, forderte den Magistrat zur Unterstützung auf: "Die Tatsache, dass der CSD in diesem Jahr auf der Kippe steht, weil durch die anhaltend hohe Inflation Kosten explodieren, ist ein Problem – nicht nur für den CSD, sondern auch für viele andere Vereine, die Straßenfeste und Ähnliches organisieren." Zumindest ein Inflationsausgleich sei erforderlich.



Die Appelle sind bei der Stadt angekommen: "Der Magistrat wird zeitnah prüfen, in welcher Form und in welchem Umfang die Stadt helfen kann", sagte Martin Müller, Sprecher des Dezernats für Diversität, gegenüber der "Frankfurter Rundschau". (cw/dpa)