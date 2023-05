Die Frau mit dem wachsenden Pferdeschwanz

Von

Film als ein aktives Spiel mit Sinnlichkeit: Ann Oren verneigt sich in ihrem experimentellen Werk "Piaffe" rührend vor den Anfängen des Kinos. Das ist manchmal dissonant und zeitlos, dann wieder synchron und selbstreflexiv. In eine etwas ratlose narrative Struktur gedrängt, entspinnt sich hier eine ästhetische Zelebration queeren Verlangens und sensueller Filmkunst.



Das Bild eines galoppierenden Pferdes führt uns an den Beginn der Filmgeschichte – ist es doch eine der ersten filmischen Bewegungen, die Ende des 19. Jahrhunderts mittels eines Stroboskops erzeugt wurden. "Piaffe" geht an den Ursprung dieser kinematischen Illusion zurück, ist schon der Titel die Bezeichnung für die Reitkunstübung eines auf der Stelle trabenden Pferdes. Zahlreiche Motive sind eine Hommage an das filmische Handwerk und schärfen die Aufmerksamkeit auf die feine Stilistik, die bei all dem technischen Fortschritt oftmals gar nicht hinterfragt wird.

Geräuschemacherin im Werbespot für Antidepressiva



Poster zum Film: "Piaffe" startet am 4. Mai 2023 im Kino

Die Hauptfigur Eva (Simone Bucio) ist als Geräuschemacherin in einem Werbespot für Antidepressiva tätig und löst damit ihre in eine psychiatrische Anstalt eingewiesene Schwester Zara (Simon(e) Jaikiriuma Paetau) ab. Bisse auf Metall, holzige Schläge in den Sand, sanftes Streichen durch Konfetti – all diese auditiven Effekte für tierische Bewegungen fertigt sie in ihrer Wohnung eigenhändig an. Diese Einführung in die Tontechnik erweist sich als äußerst effektiv, regt sie doch das Publikum an, sich auf diese Details zu konzentrieren und gezielte (A-)synchronitäten zu erkennen.



Dies eröffnet dem – in 16 mm gedrehten – Film einen großen Raum für Selbstreflexivität, um Inkongruenzen zwischen Ton und Bild zu thematisieren. Indem etwa Soundeffekte außerhalb der filmischen Handlung unerklärt bleiben, wird die vierte Wand aktiv durchbrochen und eine Beziehung zwischen Publikum und Filmschaffenden konstruiert. Das Kontinuum zwischen Spannung und Harmonie herrscht auch auf musikalischer Ebene (der Soundtrack stammt von Munsha, äbvsd und VTSS), indem skurrile Dissonanzen mit stampfenden Techno-Beats Hand in Hand gehen. Genau in den Momenten, wenn sinnliche Unausgeglichenheit herrscht, ist sich "Piaffe" seines Mediums am stärksten bewusst.

Spiel mit Machtdynamiken und unausgesprochenen Begierden

Die Hauptfigur durchschreitet eine kafkaeske Verwandlung: Im Laufe des Films wächst ihr ein naturgetreuer Pferdeschwanz. Dieses phallische Symbol ist Ausdruck sexuellen Verlangens, wird zur Plattform fetischistischer Anbandelungen mit dem Botaniker Novak (Sebastian Rudolph). Ihre Beziehung ist ein Spiel mit Machtdynamiken und unausgesprochenen Begierden. "Piaffe" konterkariert diese intimen Szenen immer wieder mit Detailaufnahmen des Wachstums und der Erregung in der pflanzlichen Natur. Sie begreife Verlangen als naturgegebene, "ongoing energy", erklärt die Regisseurin Ann Oren im Q&A auf dem "Achtung Berlin"-Filmfestival.



Die auf Maskulinität anspielende, phallische Metaphorik des wachsenden Pferdeschwanzes lässt der Film jedoch zu uneindeutig. Das liegt zum einen daran, dass das queere Changieren mit Geschlechternormen zu wenig Raum bekommt. Andererseits bleiben die wenigen Figuren im Ensemble durchweg zu blass und uninteressant, somit ist jede Form der Emanzipation respektive Unterordnung kontextlos. Wir erfahren nicht die Quelle von Evas Verlangens, können die Dynamik zu ihrem Umfeld nicht in Gänze verstehen. Ihre sexuelle Verbindung zu Novak sowie die Anstellung als Geräuschemacherin, mit der sie in die Fußstapfen ihrer Schwester tritt, bieten großes erzählerisches Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird.



"Piaffe" verlässt sein stringentes Handlungsmuster nur selten, man vermisst den experimentellen Raum im Narrativ, den sich der Film auf visueller und auditiver Ebene so großspurig nimmt. Die wiederkehrende Blau-Rot-Farbästhetik, die mehrdeutige Pferdemotivik, die selbstbewusste Thematisierung von filmischem Ton – all diese Elemente tragen nicht über eine Spielfilmlänge und vorhersehbare Erzählung hinweg. Was jedoch bleibt, ist die erkennbare Liebe für das filmische Handwerk und das damit einhergehende Outing der Regisseurin als überzeugte Cineastin.

Infos zum Film



Piaffe. Drama. Deutschland 2022. Regie: Ann Oren. Cast: Simone Bucio, Sebastian Rudolph, Simon(e) Jaikiriuma Paetau, Bjørn Melhus, Lea Draeger, Don Alonso, Josef Ostendorf, Catherine Mayer, Sarah Nevada Grether, Dini & Isi Komolka, Hannah Müller, Ruth Rosenfeld, Samuel Eschmann, Bon Charmeur, Kristof Gerega, Daniel Matis, Nico Ehrenteit, Sophie Ruston. Laufzeit: 86 Minuten. Sprache: deutsch-englische Originalfassung, teilweise mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 4. Mai 2023