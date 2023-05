Basti (re.) und Heiko beschnuppern sich (Bild: Screenshot RTL)

Heute, 12:57h 2 Min.

Der 46-jährige Landschaftsgärtner Heiko ist einer von zwei schwulen "Bauern" in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau international" (queer.de berichtete). In der Folge vom Montag kamen die ersten Männer auf sein Anwesen auf La Palma – unter ihnen auch Basti.



Der 40-jährige Modefotograf machte Heiko im ersten Gespräch erstmal sprachlos: "Eins ist mir ganz wichtig, ich hatte das, glaube ich, nicht in meinem Brief erwähnt: Ich bin nicht nur homosexuell, sondern auch demisexuell", sagte Basti dem verwirrt dreinblickenden Heiko – und schob gleich noch eine Erklärung des Begriffs hinterher: "Demisexualität heißt, dass ich Sex nur in einer Partnerschaft haben kann und auch nur, sobald Gefühle und Emotionen im Spiel sind."



Findet Heiko mit Hilfe von RTL die große Liebe? (Bild: RTL+

Heiko zeigte sich danach nicht geschockt: "Eigentlich ist das für mich normal", erklärte er, "ob es nun ein Wort dafür gibt, ist mir egal. Ich finde das sympathisch" Basti berichtete auch davon, dass er bereits in zwei Datingshows zuvor sein Glück erfolglos versucht hatte. Dort hätten nicht alle so locker wie Heiko reagiert.

"Mir geht es richtig gut"

Am Ende bat Heiko Basti, die Hofwoche weiter mit ihm zu verbringen. Basti war gerührt: "Mir geht es richtig gut. Ich finde es megatoll, dass er sich für mich entschieden hat."



Auch Thomas und Sebastian besuchten Heiko. Dabei siebte der Hobbygärtner schon einmal aus: "Thomas, es tut mir so leid, mir pocht das Herz", sagte er zum 47-Jährigen. "Aber ich denke, unsere Mundwerke zusammen werden sehr anstrengend für die Welt." Thomas konnte diese Abfuhr zwar nicht so ganz nachvollziehen, glaubte aber, mit einem Hilfsmittel darüber hinweg zu kommen: "Mit 'ner Flasche Rotwein krieg ich das wieder hin."



Wie es mit den Turteleien weitergeht, ist am Dienstag auf RTL zu sehen: Neue Folgen der Show mit Moderatorin Inka Bause laufen immer am montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und sind auch im Streamingportal RTL+ abrufbar. Im Anschluss an die Montagsfolgen strahlt RTL zusätzlich im Anschluss an die Abendnachrichten "RTL Direkt" um 22.35 Uhr die Sendung "Ralf der Bauernreporter" aus, die noch intensivere Einblicke in das Leben der Landwirt*innen verspricht. (cw)