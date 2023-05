Netflix ordert Serie über schwulen Soldaten

Heute, 14:56h - 2 Min.

Der Streamingdienst Netflix hat laut "Deadline" eine neue zehnteilige US-Serie mit schwuler Thematik in Auftrag gegeben: "The Corps" soll auf dem autobiografischen Buch "The Pink Marine: One Boy's Journey Through Bootcamp To Manhood" von Greg Cope White basieren. Darin erzählt der schwule Autor, wie er in der Schule gehänselt wird und sich dann mit einem heterosexuellen Schulfreund freiwillig bei der Eliteeinheit Marineinfanterie meldet, obwohl das Militär damals Homosexuelle in seinen Reihen nicht dulden wollte.

In der Verfilmung wird die Handlung auf das Jahr 1990 verlegt – und damit weiterhin in einer Zeit spielen, in der nur Heterosexuelle Soldatinnen oder Soldaten werden durften. Erst 1994 wurde in den USA die "Don't ask, don't tell"-Regelung eingeführt – damit wurde das formelle Homo-Verbot zwar abgeschafft, allerdings durften sich Schwule und Lesben nicht outen, nicht einmal im Privaten. Dies führte zu einer Hetzjagd innerhalb der Streitkräfte. Bis 2011 wurden rund 14.000 Menschen wegen Verdachts auf Homosexualität gefeuert. Erst dann schaffte die Obama-Regierung das diskriminierende Gesetz ab (queer.de berichtete).



Die Hauptrolle der neuen Serie erhielt Miles Heizer. Dabei wird der Name der Hauptfigur auf Cameron Cope geändert. Der 28-jährige Heizer ist unter anderem durch seine Rolle Cal im schwulen Highschool-Liebesfilm "Love, Simon" und als Alex in der Netflix-Erfolgsserie "Tote Mädchen lügen nicht" bekannt. Er hatte sich 2020 geoutet und erklärt, dass er in mit seinem kanadischen Schauspielkollegen Connor Jessup ("Falling Skies", "American Crime", "Locke & Key") liiert ist (queer.de berichtete).

Heizer veröffentlichte nach der Netflix-Ankündigung der Serie ein Bild von sich, das ihn mit einem – offenbar für seine Rolle – rasierten Kopf zeigt.



Eine weitere Hauptrolle soll die 49-jährige US-Schauspielerin Vera Farmiga übernehmen. Sie ist vor allem durch ihre Rolle der Norma Bates aus der Fernsehserie "Bates Motel" (2013-2017) bekannt. Farmiga spielt Camerons Mutter, die als chamäleonartig beschrieben wird. Newcomer Liam Oh stellt Camerons heterosexuellen Freund dar. Max Parker ("Emmerdale Farm") übernimmt die Rolle von Sergeant Sullivan, der wie Cameron heimlich schwul ist und sich selbst in dem Rekruten sieht. Er will ihm daher helfen, die harte Militärausbildung zu bestehen. In weiteren Rollen sind Zach Roerig ("The Vampire Diaries"), Joy Osmanski ("Stargirl"), Ana Ayora ("In the Dark"), Dominic Goodman ("First Kill"), Kieron Moore ("Vampire Academy") und Johnathan Nieves ("Grease: Rose of the Pink Ladies") zu sehen. (dk)