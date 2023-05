Entsetzen in Deutschland über ugandisches Anti-LGBT-Gesetz

Die Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg übt scharfe Kritik an Uganda (Bild: Heinrich-Böll-Stiftung)

Heute, 15:30h 3 Min.

In der deutschen Politik gibt es scharfe Kritik an der Entscheidung des ugandischen Parlaments, ein neues queerfeindliches Gesetz zu verabschieden (queer.de berichtete). Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg (Grüne), forderte den ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni auf, "das Gesetz nicht in Kraft zu setzen, da es den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Ugandas zuwiderläuft". Es handele sich um "eines der weltweit strengsten Gesetze gegen LGBTQ+", schrieb Amtsberg am Mittwoch im Onlinedienst Twitter. Auch in seiner aktuellen Fassung sei es kaum abgemildert worden und sehe in bestimmten Fällen weiterhin die Todesstrafe vor.



I urge President @KagutaMuseveni not to enact it into law, which runs counter to Uganda's international human rights obligations. 2/2#SayNoToAHB23 Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg (@DEonHumanRights) May 3, 2023 Twitter / DeonHumanRights

Michael Kauch, der Chef der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL), forderte die Bundesregierung zu Konsequenzen auf: "Die Zeit der Leisetreterei muss vorbei sein. Wenn die ugandische Parlamentspräsidentin in Bezug auf das Gesetz meint, die westliche Welt werde es nicht schaffen, 'Uganda zu beherrschen', dann braucht das eine klare Antwort", so der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen.



"Wer universelle Menschenrechte als westliche Herrschaft diffamiert, wird dann auch nicht mehr mit westlichen Steuergeldern finanziert", erklärte Kauch weiter. Unter anderem müsse Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den ugandischen Botschafter einbestellen und das Entwicklungsministerium Teile der Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda identifizieren, "die im Falle des Inkrafttretens des Gesetzes gestrichen werden sollen". Dazu gehörten "in jedem Fall Mittel, die unmittelbar dem ugandischen Staat zu Gute kommen, über staatliche Institutionen in Uganda abgewickelt werden oder Organisationen im Land unterstützen, die sich positiv zum Anti-Homosexuellen-Gesetz geäußert haben". Queeren Antivist*innen müsse außerdem Asyl gewährt und der präferierte Zugang Ugandas zum EU-Binnenmarkt ausgesetzt werden.

Linke fordert "deutliche Reaktion Deutschlands und der EU"

Auch die oppositionelle Linksfraktion forderte eine "deutliche Reaktion Deutschlands und der Europäischen Union", wie Cornelia Möhring, die entwicklungspolitische Fraktionssprecherin, und Kathrin Vogler, queerpolitische Fraktionssprecherin, erklärten. "Dass Menschen mit einer lebenslangen Haft oder gar dem Tode bedroht werden, weil sie gleichgeschlechtlich lieben – also für eine Handlung, die einvernehmlich zwischen erwachsenen Menschen stattfindet und niemandem schadet -, ist ein unglaublicher Verstoß gegen die universellen Menschenrechte". Auch die Linken forderten "umgehend erleichterte Asylverfahren" sowie die "Finanzierung vieler Safe Spaces".



Das Parlament in Uganda hatte am Dienstag eine leicht veränderte Version des international scharf kritisierten Gesetzes verabschiedet – ohne jedoch von drakonischen Strafen gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen abzurücken. Der neue Entwurf stellt klar, dass es noch keine Straftat ist, sich als homosexuell zu bezeichnen. Erst "die Beteiligung an homosexuellen Handlungen" stelle ein Vergehen dar, das mit lebenslanger Haft geahndet werden kann. Mit dieser Überarbeitung folgten die Parlamentarier*innen der Forderung von Präsident Museveni, den Gesetzestext zu verändern und den "Fakt, homosexuell zu sein", nicht zu bestrafen (queer.de berichtete).



Verändert wurde zudem die Passage über "die Pflicht homosexuelle Akte anzuzeigen". Sie beschränkt sich nunmehr auf sexuelle Vergehen an Kindern oder anderen schutzbedürftigen Menschen.



Entgegen der Forderung des Präsidenten hielt das Parlament allerdings an dem Passus fest, Fälle von "schwerer Homosexualität" zu einem Kapitalverbrechen zu erklären, was bedeutet, dass unter anderem ein erneuter Verstoß gegen das Gesetz mit dem Tod bestraft werden kann. Obwohl die Todesstrafe in der ugandischen Verfassung verankert ist, wurde sie seit Jahren nicht mehr angewendet.



Nach der Abstimmung über die erste Version des Gesetzes im März hatten die Vereinten Nationen, Deutschland und andere westliche Länder Ugandas Präsidenten zu einem Veto gegen das Vorhaben gedrängt. (AFP/cw)