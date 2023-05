Conchita begrüßt vier neue Musikstars bei "Music Impossible"

Heute, 16:27h - 3 Min.

Es geht in die nächste Runde: Zwei Künstler*innen aus unterschiedlichen Genres treten in Conchita Wursts ZDF-Show "Music Impossible" in zwei weiteren Folgen gegeneinander an. Letztes Jahr waren bereits die ersten beiden Folgen gezeigt worden. Sie sind noch bis Anfang September in der ZDF-Mediathek erhältlich.



Die beiden musikalischen Kandidat*innen stellen sich in der Show jeweils der Herausforderung, einen eigenen Song im Sound des oder der anderen zu erarbeiten und auf der Bühne zu präsentieren. In der ersten Folgen begrüßte Moderatorin Conchita Wurst alias Tom Neuwirth Marianne Rosenberg und Eko Fresh sowie Doro Pesch und Mike Singer. Die Show erhielt viel Lob und war sogar für den Grimme-Preis 2023 nominiert. In dieser zweiten Staffel sind dabei: Sarah Engels und Jennifer Weist sowie Tom Gaebel und Mickie Krause.



Wie in der ersten Staffel entscheidet das Publikum vor Ort, wer seine Aufgabe besser gelöst hat. Zu sehen sind die beiden neuen Folgen online bereits ab dem 20. Mai 2023 (Samstag) in der ZDF-Mediathek. Im linearen ZDF-Programm läuft die Show erst später am Freitagabend kurz vor der Geisterstunde: Die dritte Folge wird am 2. Juni, um 23.30 Uhr gezeigt, die vierte am 9. Juni zur gleichen Zeit.

Folge 3: Swing-Gentleman Tom Gaebel und Party-König Mickie Krause

Von Mallorca bis zum Wilden Kaiser: Wo Party ist, da ist auch die Musik von Mickie Krause. Der 52-Jährige erklärte: "'Music Impossible' ist ein Format, das mich wirklich reizt. (…) Ich möchte mich einfach von einer anderen Seite zeigen – und möchte mich natürlich auch von meiner besten Seite zeigen." Bei "Music Impossible" will der Entertainer seine Party-Hymne "Eine Woche wach" in den Swing-Sound von Tom Gaebel verwandeln.



Tom Gaebel (48) ist einer der erfolgreichsten Swing-Interpreten Deutschlands. Nach dem Musikstudium startete er mit Sinatra-Stimme als Frontmann einer eigenen Big Band durch. "Ich finde die Idee faszinierend", so Gaebel, "sich mal mit der eigenen Musik auseinanderzusetzen und die in einen anderen Stil zu übersetzen." Für "Music Impossible" nimmt er sich seinen Song "Back on the Road" von 2018 vor – aber hat der auch das Zeug zur Party-Hymne?

Folge 4: Popsängerin Sarah Engels und die musikalisch vielseitige Jennifer Weist

Die durch Dieter Bohlens Castingshow DSDS bekannt gewordene Sarah Engels (30) besingt am liebsten große Emotionen in softem Popsound, so auch in ihrem Hit "Te Amo Mi Amor". Bei "Music Impossible" aber beweist Engels: Sie kann auch ganz anders. "Ich hab mir vorgenommen, einen kleinen Rap-Part mit einzubauen, und ehrlicherweise ist das auch so die größte Herausforderung für mich, denn ich glaube, ich bin zum Rappen einfach nicht geboren, aber ich werde mein Bestes geben!"



Jennifer Weist (36) ist seit 2007 mit ihrer Band Jennifer Rostock und seit 2021 auch als Solokünstlerin Yaenniver erfolgreich. Auf ein bestimmtes Genre lässt sie sich nicht festlegen: Rockig darf es meist sein, aber gerne auch mal mit Elektro-Sounds oder Rap-Parts versehen. Ob es Weist gelingt, ihren Power-Song "Hengstin" in eine sanfte Pop-Ballade zu verwandeln? Die Musikerin gab sich im Vorfeld selbstbewusst: "Ich fühl mich in allen Genres zu Hause, let's go!"



Zwei weitere Folgen von "Music Impossible" sind für den Herbst 2023 geplant. Wer dabei sein wird, ist noch unbekannt. (cw)