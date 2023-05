"Viva la Diva": Promis schlüpfen bei RTL wieder in den Fummel

Heute, 17:06h - 2 Min.

Rund ein Jahr nach der ersten Folge von "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" gibt es Nachschub: RTL füllt am Freitag, den 2. Juni, sein gesamtes Abendprogramm mit der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show auf: Um 20.15 Uhr gibt es eine neue Episode, danach strahlt der Sender um 22.45 Uhr die Doku "Viva la Diva – Der Weg zum Laufsteg" aus, in der die Verwandlung der Promis ausführlich dargestellt wird. In der Sendung wird zudem für Akzeptanz geworben.



Das Prinzip der Show ist einfach: Sechs prominente (wahrscheinlich heterosexuelle) Männer schlüpfen in glitzernde Drag-Kostüme. Danach liegt es an zwei prominenten Panels sowie den Zuschauer*innen zu erraten: Welche Persönlichkeit steckt im Kostüm? In den Panels sind wie im letzten Jahr unter anderem Jorge González, Jana Ina Zarrella und Olivia Jones vertreten. Eine Fachjury aus fünf professionellen Dragqueens (Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Danny Ma Fanny und Pam Pengco) bewertet in drei Runden die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheidet Runde um Runde, für wen an dieser Stelle Schluss ist. Am Ende gibt es eine Siegerin. Moderiert wird die Sendung wie im letzten Jahr von Koch-Onkel Tim Mälzer.

RTL distanzierte sich vom letztjährigen Sieger

In der ersten Show traten Fußballer David Odonkor, Moderator Ingo Nommsen, Schlagersänger Bernhard Brink, Moderator Steffel Hallaschka, Ballermannstar Mickie Krause und – außer Konkurrenz – Mario Barth auf. Als Sieger wurde Komiker Faisal Kawusi ausgewählt. Peinlich für RTL: Nach der Aufzeichnung, aber vor der Ausstrahlung der Show sorgte Kawusi mit einer Äußerung für einen Skandal, so dass sich der Kölner Sender von dem Gewinner distanzieren musste (queer.de berichtete).



Das deutsche RTL hat die Show nicht selbst konzipiert. Das Original stammt aus den Niederlanden, trägt dort den Titel "Make Up Your Mind" und wurde 2021 erstmals im Sender RTL 4 ausgestrahlt. Die Sendung kam so gut an, dass nach der Auftaktfolge zwei weitere Staffeln mit jeweils fünf Folgen produziert wurden. Auch die deutsche Ausgabe wird am niederländischen Set produziert. (cw)