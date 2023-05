Rosa Strippe Bochum sucht Person für die Asylverfahrensberatung von LSBTIQ*-Geflüchteten

Heute, 08:07h - 2 Min.

Die Rosa Strippe e.V. ist eine psychosoziale Beratungsstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Bochum. Neben der psychosozialen Beratung, der Jugendhilfe, der Bildungsarbeit und unterschiedlichen Gruppenangeboten unterhält die Rosa Strippe e.V. seit 2014 einen großen Arbeitsbereich für LSBTIQ*-Geflüchtete. Einen Teil dieses Arbeitsbereiches wird die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung werden. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat richtet besondere Beratungsstellen für vulnerable Schutzgruppen und somit für queere Schutzsuchende ein.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Person für die



Asylverfahrensberatung von LSBTIQ*-Geflüchteten

(d/w/m/offen, 100%)



Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2023 befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist bei entsprechenden Fördermittelzusagen angestrebt.



Ihre Aufgaben sind:

● Asylrechtliche Beratung vor der Anhörung

● Beratung bei asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen (bspw. Asylverfahren/Dublin-Verfahren; Aufarbeitung der Fluchtgeschichte; Aufenthaltsrecht; Unterstützung bei der Dokumentenbeschaffung bzw. Identitätsklärung; Erstinformation zu Rückkehr/Weiterwanderung, Abschiebung/ Aufenthaltsbeendigung)

● Wideraufnahmeverfahren / Folgeanträge

● Nach Bedarf außerdem: Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten; Unterstützung in Gesundheitsangelegenheiten; Hilfestellung im Kontext von Unterbringung

● Psychosoziale Beratung



Sie bringen mit:

● Ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Pädagogik, Sozialwissenschaft oder einen vergleichbaren Abschluss

● Beratungskompetenz

● Feldkompetenz in LSBTIQ*- Zusammenhang

● Kenntnisse im Asylrecht

● Wünschenswert Mehrsprachigkeit



Wir bieten:

● Vergütung nach TVöD

● Flexibler Arbeitsplatz mit freier Arbeitszeiteinteilung

● Möglichkeit zur Intervision und Fortbildung

● Vernetztes Arbeiten in einem engagierten und offenen Team



Bewerbungen von Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sind erwünscht.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an



Ansprechperson:

Andrea Westhoff (Pronomen: sie), Geschäftsführung Rosa Strippe e.V.