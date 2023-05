Eine schwule Liebesgeschichte, die enorm zu Herzen geht

Von

Heute, 10:28h 2 Min.

An der Liebesgeschichte von Michael (Jim Parsons) und Kit (Ben Aldridge) ist manches filmreif. Vom ersten Meet-Cute, wie man in romantischen Komödien die zufällige Erstbegegnung nennt, bis hin zu ihren Persönlichkeiten, die – wie sich das für eine Lovestory dieser Art gehört – kaum unterschiedlicher sein könnten. Nur das Ende, daraus macht "Spoiler Alarm" von Beginn an keinen Hehl, passt nicht ganz ins Bild. Zumindest wenn man auf ein Happy End hofft.



Der neue Film von Michael Showalter ("The Big Sick") basiert auf einer wahren Geschichte, die der US-amerikanische Entertainment-Journalist Michael Ausiello bereits in seinem autobiografischen Bestseller "Spoiler Alert: The Hero Dies" festgehalten hatte.

Schwule Liebe auf der großen Leinwand



Poster zum Film: "Spoiler Alarm" startet am 4. Mai 2023 im Kino

Im Zentrum stehen dabei der nerdig-unsichere "Schlümpfe"-Fan Michael, der zunächst nichts anderes trinkt als Cola light, und der selbstsichere, aber gegenüber den eigenen Eltern (Sally Field und Bill Irwin) noch ungeoutete Fotograf und Grafiker Kit, ihre sich über 13 Jahre und allerlei Höhen und Tiefen erstreckende Beziehung und schließlich der Umgang mit Kits Krebs-Erkrankung, die zusehends weniger Raum für Hoffnung lässt.



Ein wenig zu süßlich und glattpoliert kommt "Spoiler Alarm" irgendwie daher, doch womöglich ist das gar nicht verkehrt, wenn der Protagonist und Erzähler jemand ist, der das eigene Leben seit jeher im Spiegel von Sitcoms und Popkultur betrachtet. Dass die Geschichte trotzdem viele sehr authentisch wirkende Situationen birgt und nicht nur zum traurigen Finale hin enorm zu Herzen geht, ändert sich jedenfalls auch dadurch nicht, dass man sich an die nicht unbedingt naheliegende Kombination aus Parsons, der seine "Big Bang Theory"-Persona nie ganz vergessen machen kann, und dem charismatischen Aldridge als Paar erst einmal gewöhnen muss.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Und dass eine ganz ohne Gimmicks auskommende, letztlich bescheidene, aber eben doch mainstreamig erzählte Liebesgeschichte tatsächlich auf der großen Leinwand zu sehen ist und nicht bloß im Streaming verheizt wird, ist ohnehin eine ganz besondere Freude.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Spoiler Alarm. Drama. USA 2022. Regie: Michael Showalter. Cast: Ben Aldridge, Jim Parsons, Sally Field, Bill Irwin, Nikki M. James, Jeffery Self, Antoni Porowski. Laufzeit: 113 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Universal. Kinostart: 4. Mai 2023