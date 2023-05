Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (m/w/d) für den Empfang und allgemeine Verwaltungsaufgaben

Heute, 12:24h - 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bi­sexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, Netzwerkkoordination in der kommunalen und landesweiten LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIVPrävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf landesebne sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 26 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum nächst möglichen Termin folgende Position



Mitarbeiter_in (m/w/d) für den Empfang und allgemeine Verwaltungsaufgaben

80% – 100% (32-40 Wochenstunden), zunächst auf 12 Monate befristet, Stelle ist teilbar.



Ihre Hauptaufgaben

● Ansprechpartner_in am Empfang für Personen und Gruppen, die eine Beratung,

Gruppenangebot, Fortbildung oder Vernetzung im Themenfeld LSBT*I*Q suchen

● Bearbeiten eingehender (Beratungs-)Anfragen per E-Mail und Telefon sowie Post

● Allgemeine Büroorganisation, u. a. Bestellungen, Adresspflege, Versand

● Allgemeine Veranstaltungsorganisation, u.a. Raumplanung

● Verwaltung (z.B. Koordination und Pflege von Formularen & Dokumentationen)

● Unterstützung der Mitarbeiter_innen und der Geschäftsführung



Ihr fachliches Profil

● Student_in, Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung

● Mind. sicherer Umgang mit Microsoft-Office, Outlook

● Erfahrung in Verwaltung, Struktur- oder Organisationsarbeit



Ihr persönliches Profil

● Sie können Menschen offen und in einem geschützten Rahmen willkommen heißen

● Auseinandersetzung und Wissen zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten

● Intersektionales Denken und Handeln

● Sie haben Freude an Strukturarbeit und können sich gut organisieren

● Sie können mit der Parallelität vieler verschiedener Aufgaben umgehen

● Ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen in Wort und Schrift

● Sehr gute Sprachkenntnisse in mindestens Deutsch und Englisch

● Selbständiges Arbeiten und Teamfähigkeit



Wir bieten

● Einbindung in ein Fach- sowie multiprofessionelles Team

● Vergütung nach Haustarif mit weiteren Sozialleistungen



Kontakt

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 17.05.2023 an: rubicon. e. V., z. H. Meike Nienhaus, Geschäftsführung, (inkl. Angabe des min. & max. Stundenvolumens und möglicher Arbeitsbeginn )