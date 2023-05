Regelmäßige Studie zur Lebenslage queerer Menschen gefordert

Unsplash) Teilnehmer*innen beim CSD Stuttgart: Die Linke fordert mehr Daten zum sozioökonomischen Hintergrund queerer Menschen (Bild: Christian Lue

Heute, 03:18h - 1 Min.

Die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag fordert die Bundesregierung in einem Antrag (PDF) auf, eine Studie zur sozialen Lage von queeren Menschen zu beauftragen. Die Studie solle mit mindestens zwei Millionen Euro finanziert und deren Ergebnisse alle drei Jahre dem Bundestag vorgelegt werden.



Um zukünftige Gesetzesvorhaben und gezielte Unterstützungen auch an queeren Menschen mit einem geringeren sozioökonomischen Hintergrund auszurichten, sei es notwendig ihre soziale Lebenslage zu kennen und regelmäßig den Veränderungsprozess zu beobachten, heißt es in dem Antrag. "Es fehlt an validen Daten z. B. zu Einkommen, Familienverhältnissen, Diskriminierungen, Einstellungen und Lebensstrategien queerer Menschen. Um festzustellen, wie die Vorhaben und Gesetze queere Lebenswirklichkeit verändern, ist es notwendig dies mit einer auskömmlich finanzierten und regelmäßig wiederholten Studie zu begleiten." (cw/hib)