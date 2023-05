Der CSD Frankfurt 2023 ist gerettet

Truck beim CSD Frankfurt 2022 (Bild: IMAGO / Hannelore Förster)

Heute, 03:54h - 2 Min.

Der Christopher Street Day in Frankfurt am Main kann in diesem Jahr wie geplant stattfinden. Dimitrios Bakakis, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Römer, berichtete am Donnerstagabend im Diversitätsausschuss, dass zwei Sponsoren eine hohe Summe zur Finanzierung der Veranstaltung übernehmen wollten, zudem seien 20.000 Euro über Etatanträge der Fraktionen gesichert.

Vor zwei Wochen hatte sich der CSD-Verein mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Aufgrund "massiver Kostensteigerungen" liege ein Defizit von rund 69.000 Euro vor, ohne zusätzliche Hilfen müsse das Pride-Festival in diesem Jahr abgesagt werden (queer.de berichtete). Im Internet starteten die Organisator*innen eine Spendenkampagne. Für den 19. Mai 2023 wurde im Hilton Frankfurt City Centre ein Charity-Event organisiert.



Laut Bakakis hat Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) die beiden großen Sponsoren gefunden. Um wen es sich dabei handelt, verriet der Fraktionsvorsitzende nicht. Wie es im kommenden Jahr mit der CSD-Finanzierung weitergehen soll, ist bislang noch offen.

Der Frankfurter CSD findet vom 13. bis 16. Juli 2023 statt, Höhepunkt ist die Demo am Samstag durch die Innenstadt. In diesem Jahr steht das Pride-Festival unter dem Motto "Here & Queer". Der CSD Frankfurt ist die größte Veranstaltung der LGBTI-Community in Hessen und eine der größten bundesweit. (cw)