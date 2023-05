Hamilton startet mit Regenbogen-Helm in Miami

Flagge zeigen mit Regenbogen-Helm: Lewis Hamilton im November 2021 beim Großen Preis von Katar in Doha (Bild: IMAGO / Laci Perenyi)

Heute, 04:55h - 2 Min.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Rennen in Miami die Gesetzeslage in Florida kritisiert. "Es ist überhaupt nicht gut", sagte der für Mercedes fahrende Brite am Donnerstag, als er auf die jüngsten Maßnahmen der Regierung angesprochen wurde, die in dem US-Bundesstaat die Rechte und Freiheiten von queeren Menschen einschränken. "Ich werde den Regenbogen auf dem Helm tragen. Es ist nicht anders als als wir in Saudi-Arabien waren."



In Florida hat der republikanische Gouverneur Ron DeSantis u.a. durchgesetzt, dass Lehrkräfte an öffentlichen Schulen mit ihren Klassen nicht mehr über sexuelle Orientierungen oder Geschlechteridentitäten sprechen dürfen (queer.de berichtete). Zuletzt wurden Ende April drei weitere queer- und transfeindliche Gesetze verabschiedet (queer.de berichtete).



"Ich stehe hinter der Community hier und ich hoffe, dass sie dem weiter standhalten und dagegen halten", sagte Hamilton.

Jahrelanger Einsatz für LGBTI-Rechte

Der 38 Jahre alte Hamilton hat sich in der Vergangenheit immer wieder für die Rechte von queeren Menschen eingesetzt und seine enorme öffentliche Reichweite genutzt. So kritisierte er etwa das ungarische Gesetz gegen Homo- und Trans-"Propaganda" oder die Ernennung eines Formel-1-Rennkommissars, der aus seiner Abneigung gegen Homosexuelle kein Geheimnis macht (queer.de berichtete).

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Als Vorlage für seinen Helm mit Regenbogen-Lackierung diente die Progress Pride Flag. Hamilton trug ihn bislang u.a. in Saudi-Arabien, in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (queer.de berichtete). "Nur weil ich den Helm wechsle, wird das nicht die Welt verändern", meinte er 2021 bei Sky Sports. Er hoffe aber, Bewusstsein schärfen zu können. (cw/dpa)