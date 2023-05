GNTM: Mirella spricht in Folge 12 über ihre Trans-Identität

Mirella Janev ist weiter bei GNTM dabei (Bild: Sven Doornkaat / ProSieben)

Heute, 10:36h 3 Min.

In der am Donnerstagabend ausgestrahlten zwölften Folge von "Germany's Next Topmodel" erzählt Kandidatin Mirella Janev erstmals ausführlich über ihre Geschlechtsidentität. Anlass ist ein Fotoshooting, in dem Mirella gemeinsam mit ihren Konkurrentinnen Vivien und Olivia den Kultsong "We Are Family" von Sister Sledge performen sollte.



"Es ist ein wahnsinnig sensibles Thema!", erklärte die Sozialarbeiterin aus Berlin, als sie aufgefordert wurde, den Titel laut mitzusingen. Denn: Sie singe eine Oktave tiefer. Die 21-Jährige erzählte weiter, dass sie als Teenagerin entscheiden musste, ob sie als "unglücklicher Junge oder als glückliches Mädchen" ihre Leben bestreiten sollte. "Dann fiel die Entscheidung darauf, dass ich mich praktisch angleiche und transformiere in diejenige, die ich schon hätte immer sein sollen", so Mirella.

Hemmungen beim "We Are Family"-Shooting

Beim Shooting wirkte Mirella gehemmt – und das frustrierte die Hauptstädterin: "Damit gebe ich denjenigen ja Recht, die sagen, dass das Ganze nur aus Outfits besteht. Dass ich versuche, mir diese Weiblichkeit anzueignen, die mir aber eigentlich gar nicht innewohnt!" Gast-Juror Thomas Hayo attestierte: "Du warst leider dein größter Gegner! Du hast dich einfach nichts getraut!"



Mirella (li.) war beim Shooting nicht ganz in ihrem Element (Bild: ProSieben / Sven Doornkaat)

Danach war Mirella angezählt – und musste schon befürchten, aus der ProSieben-Show zu fliegen. Im Entscheidungswalk sorgte sie dann aber wieder für Begeisterungsstürme: "Sie hat die Kritik voll angenommen!", lobte Hayo. "Man hätte diesen Walk nicht besser machen können!" Und auch Chefin Heidi Klum zeigte sich beeindruckt: "Du warst heute mit eine der Besten! Ich hab Gänsehaut gehabt!" Damit ist Mirella in der Runde der letzten Zwölf.



Transition mit 15 Jahren



In der Show verriet Mirella aber noch viel mehr, etwa, dass ihre Transition mit 15 Jahren eingeleitet habe. "Meine Mom hat es schon immer kommen sehen", sagte sie. Ihrem Vater dagegen sei es anfangs schwergefallen, mit dem Prozess umzugehen. "Also, ich bin auch bis heute, glaube ich, als sein Sohn noch immer in seinem Umfeld bekannt." Mit ihrer persönlichen Geschichte habe sich das Model mittlerweile "ganz gut arrangiert".

Dazu plauderte Mirella aus dem Nähkästchen: "Ich erinnere mich da so an eine ganz prägnante Situation, die irgendwie alles verändert hat." Als sie als Teenie mit ihrer besten Freundin shoppen gegangen sei, sei ihr ein "mit Glitzerpailletten bestickter, pinker Pullover direkt ins Auge gefallen". "Und ich hätte mich aber nie getraut, den mitzunehmen, weil das so eine ganz große Veränderung eingeläutet hätte", erklärte das Model. Ihre beste Freundin habe sie schließlich zum Kauf überredet. "In dem Moment habe ich mich nicht nur für den Pullover entschieden, sondern auch für mich – und ein Stück weit auch für meine Freiheit", so Mirella. "Das war mein großer Moment!"



2021 hatte mit Alex Mariah Peter erstmals eine trans Frau die seit 2006 laufende Castingshow gewonnen (queer.de berichtete). (cw)