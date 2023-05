"Wie Gott uns schuf" geht weiter

Trans Religionslehrer Theo Schenkel ist mit seiner Kirche noch nicht 100-prozentig zufrieden, weil sie weiterhin an der Diskriminierung von geschlechtlichen Minderheiten festhält (Bild: rbb)

Vor über einem Jahr läutete die ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf" einen Kulturwandel in der katholischen Kirche in Deutschland ein: 122 Mitarbeiter*innen outeten sich damals in der vom RBB, SWR und MDR beauftragten Dokumentation (queer.de berichtete). Das Erste hievte die Sendung sogar in die Primetime, in der sonst hauptsächlich Arztserien, Heimatfilme oder Volksmusikshows für Quoten sorgen sollen.



Coming soon: WIE GOTT UNS SCHUF, zweiter Teil. Was ist passiert nach dem größten Coming-Out in der Geschichte der katholischen Kirche? Ab 19.5. in der ARD-Mediathek. Ein Film von @KatharinaKuehn und mir. Produktion von https://t.co/yWsKFDDJ7E im Auftrag von rbb, SWR, mdr. pic.twitter.com/xkCLvYukyK Hajo Seppelt (@hajoseppelt) May 4, 2023 Twitter / hajoseppelt

Nun geht es weiter: Die Sendung "Wie Gott uns schuf – Nach dem Coming Out" von Katharina Kühn und Hajo Seppelt soll in diesem Monat ausgestrahlt werden – allerdings im Vergleich zur ersten Doku versteckter und mit 30 Minuten auch nur halb so lang. Die neue Folge wird erstmals am 19. Mai (Freitag) in der ARD-Mediathek kostenlos zum Streaming bereitgestellt. Die Erstausstrahlung gibt es dann am 21. Mai (Sonntag) um 10.30 Uhr im SWR-Fernsehen – also ironischerweise zu einer Zeit, in der gute Katholik*innen in der Kirche sind. Eine Wiederholung läuft dann am frühen Morgen des 24. Mai um 0.30 Uhr. Am Abend des selben Tages um 22 Uhr wird die Sendung erneut ausgestrahlt, dieses Mal im RBB-Fernsehen. Die neue Folge wird jeweils im Tandem mit der Originalsendung vom Januar 2022 gezeigt.

Ist es besser für queere Kirchenmitarbeiter*innen geworden?

In der Fortsetzung wird gefragt: Hat sich die Situation queerer Menschen in der katholischen Kirche verbessert? Wie ist es denen ergangen, die sich geoutet haben? Welche Reformen hat die katholische Kirche in Deutschland tatsächlich umgesetzt? Viele Menschen aus der ersten Doku geben dazu ihre Einschätzungen ab und erzählen, wie sich ihr Leben seit ihrem Coming-out verändert hat.



Viele Menschen aus der Dokumentation haben die Autor*innen für den neuen Film wiedergetroffen. Sie erzählen von ihren Erlebnissen und wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. So gibt es etwa ein Gespräch mit dem Paar Monika Schmelter und Marie Kortenbusch. Die beiden Frauen sind glücklich, dass sie ihre Liebe nach 40 Jahren Versteckspiel nun endlich offen leben können. Religionslehrer Theo Schenkel beklagt dagegen, dass er als trans Mann immer noch nicht komplett gleichgestellt ist mit seinen Kolleg*innen.



Der erste Teil der Dokumentation steht – wie auch Einzelinterviews von Dutzenden queeren Mitarbeitenden – in der ARD-Mediathek zum Streaming bereit. (dk)