Homofeindlicher Angriff in der Mainzer Altstadt

Der Angriff ereignete sich azf dem Tritonplatz (Bild: IMAGO / Werner Otto)

Heute, 03:52h - 1 Min.

Die Polizeidirektion Mainz informierte am Freitag über einen Fall queer­feindlicher Gewalt. Demnach wurde am späten Mittwochabend ein 23 Jahre alter Mainzer auf dem Tritonplatz in der Mainzer Altstadt attackiert.



Laut Polizeibericht wurde der 23-Jährige gegen 21.40 Uhr auf offener Straße "von einem Mann mit homophober Einstellung beleidigt". Der 27-jährige Täter schlug dem 23-Jährigen zudem einmal mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging dadurch zu Boden und erlitt Verletzungen.



Weitere Angriffe konnten durch das "couragierte Eingreifen" von Passant*­innen verhindert werden, so die Mainzer Polizei. Eine medizinische Behandlung des 23-Jährigen durch den verständigten Rettungsdienst sei nicht notwendig gewesen.



Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde die Identität des Angreifers festgestellt. Anschließend wurde dem 27-Jährigen ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen für die gesamte Mainzer Innenstadt ausgesprochen. Gegen den Beschuldigten wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.



Die AS LSBTI* (Ansprechstelle für lesbische, schwule, bi­sexuelle, transidente und inter­geschlechtliche Menschen) der Polizei Rheinland-Pfalz wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, heißt es in der Polizeimeldung. (cw/pm)