Auf dem Süd-West-Turm des Berliner Reichstagsgebäudes wurde am 23. Juli 2022 erstmals die Regenbogenfahne gehisst (Bild: Deutscher Bundestag / Leon Kügeler / photothek)

Heute, 11:14h - 1 Min.

Am 23. Juli 2022 wurde anlässlich des Christopher Street Days (CSD) in Berlin erstmals die Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude gehisst. Diese Fahne wird nun am Mittwoch von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dem Deutschen Historischen Museum übergeben und Eingang in die Sammlung für Alltagskultur finden. Das teilte das Museum am Montag in einer Einladung zu einem Fototermin für die Presse um 16 Uhr mit. Die Fahne werde u.a. Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, in Empfang nehmen.



"Die Regenbogenflagge auf unserem Parlament – das bedeutet mir viel!", sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) anlässlich der historischen Beflaggung im vergangenen Jahr (queer.de berichtete). Gleiches gelte für den CSD, dem sie sich "eng verbunden" fühle. Seit Jahren nehme sie schon an der Parade in ihrer Heimatstadt Duisburg teil, so die Parlamentspräsidentin.



In diesem Jahr wird das Reichstagsgebäude am 17. Mai 2023 zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) sowie erneut zum Berliner CSD mit einer Regenbogenfahne beflaggt. (mize)