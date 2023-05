LAG Lesben und Queeres Netzwerk fusionieren

Heute, 11:56h 2 Min.

Über 15 Jahre nach den ersten Verhandlungen ist es nun so weit: Aus der in Düsseldorf ansässigen Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in Nordrhein-Westfalen und dem im Köln beheimateten Queeren Netzwerk NRW wird ein Verein. Die Mitgliedsorganisationen aus ganz NRW sprachen sich mehrheitlich für den Zusammenschluss der beiden Landesverbände aus, teilten die beiden Vereine am Sonntag mit. Gemeinsam treten sie in Zukunft unter dem Namen Queeres Netzwerk NRW auf. Die Selbstorganisation und Interessensvertretung von Lesben bleibt im neuen Verband gesondert verankert.



Das Queere Netzwerk wurde 1991 als "Schwules Netzwerk NRW" gegründet. 2020 erfolgte die Umbenennung, weil sich der Verband bereits seit Jahren für die gesamte LGBTI-Community engagiert habe (queer.de berichtete). Die LAG Lesben gibt es seit 1996.



"Das ist ein historischer Schritt für eine starke, streitbare Community", erklärte Heike Kivelitz, Vorstandsmitglied der LAG Lesben und nun im neuen Queeren Netzwerk NRW. "Als 2007 die ersten Verhandlungen über eine Vereinigung unserer Verbände geführt wurden, war ich schon dabei. Die Vereine, die sich heute zu einer Fusion entschlossen haben, sind im Vergleich zu damals nicht mehr wiederzuerkennen."

"Gemeinsam sind wir stärker"

"Gemeinsam sind wir stärker. Das klingt abgedroschen, aber es bringt die Situation auf den Punkt", erklärte auch Neo Argiropoulos, Vorstandssprecher des Queeren Netzwerks NRW. "Wir erleben immer wieder, wie laut und wie stark vernetzt diejenigen auftreten, die queere Menschen für ihr Queersein hassen. Unsere Botschaft lautet darum ganz klar: Wir lassen uns nicht spalten!"



Insgesamt 80 Mitgliedsorganisationen finden sich mit der Fusion unter diesem Dach zusammen. Der fusionierte Verband will nun für die gesamte Community eintreten und auch Intersektionalität ins Zentrum stellen, also wegen anderer menschenfeindlicher Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus entstehende Doppeldiskriminierung bekämpfen.



Durch die Fusion ist der neue, große Landesverband Queeres Netzwerk nun an zwei Standorten vertreten – in Köln, der größten Stadt des Landes, sowie in der Hauptstadt Düsseldorf. Insgesamt zwölf themen- und zielgruppenspezifische Fachstellen, Projekte und Kampagnen sind Teil des Fachverbands: Die Fachstellen #MehrAlsQueer, Queere Jugend NRW und Regenbogenfamilien NRW, das Landesnetzwerk Schlau NRW, die Landeskoordinationen Trans* und Inter* NRW, die im Aufbau befindliche Melde- und Informationsstelle Queerfeindlichkeit, die Projekte Q_munity, Trans*sensibel, NRW LSBTIQ* inklusiv und Bi+ NRW sowie die

Kampagne Anders&Gleich – LSBTIQ* in NRW. (pm/dk)